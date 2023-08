“Aiuto, siamo appena sbarcati”, migranti chiedono a un esercente di chiamare i carabinieri

Uno sbarco singolare nel Trapanese: in cinque chiedono l'aiuto di un commerciante.

Un singolare sbarco a Triscina, in provincia di Trapani, dove un gruppo di migranti appena giunto in Sicilia avrebbe chiesto l’aiuto a un commerciante per allertare i carabinieri.

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore dopo uno sbarco nella costa vicino Selinunte.

Migranti chiedono aiuto dopo sbarco a Triscina

Secondo una prima ricostruzione, i migranti – 3 minori e due adulti, tutti di nazionalità tunisina – sarebbero giunti nella zona di Selinunte con una barca a motore e poi avrebbero raggiunto un vicino esercizio per chiedere soccorso. In particolare, il gruppo avrebbe chiesto al titolare di contattare i carabinieri per aiutarli a ottenere asilo politico.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che hanno avviato le procedure previste dalla legge per i migranti, mentre la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro la barca che li ha portati in Sicilia.

