Ancora migranti a Lampedusa, oltre 1.000 in 24 ore: donna partorisce in mare

Ancora emergenza migranti a Lampedusa, una donna ha partorito il proprio piccolo mentre si trovava ancora su un barchino.

Non sembra avere fine l’emergenza migranti a Lampedusa. Nel corso delle ultime 24 ore sull’isola siciliana oltre 1.000 le persone sono state tratte in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Numerose le imbarcazioni di fortuna intercettate in mare aperto, con a bordo donne e bambini. Una migrante, che si trova in stato di gravidanza, è stata portata al Poliambulatorio di Lampedusa per ricevere assistenza medica.

Il parto in mare aperto

Un’altra donna, invece, ha partorito il proprio bambino mentre si trovava ancora a bordo di un barchino in mare in compagnia di altri connazionali.

Il parto è avvenuto nel corso della notte. La donna e il figlioletto sono stati successivamente trasportati sulla terraferma per ricevere le cure del caso.