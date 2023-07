Migranti: sbarchi a raffica a Lampedusa, 651 oggi sull’isola

Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove - a partire dalla mezzanotte - salgono a 16 gli approdi con 651 persone arrivate.

Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove – a partire dalla mezzanotte – salgono a 16 gli approdi con 651 persone arrivate. A bordo delle ultime tre carrette del mare intercettate dagli uomini della Guardia costiera in area Sar viaggiavano 45 (tra cui 10 donne e 2 minori), 45 (tra cui 14 donne e 7 minori) e 38 (tra cui una donna e un minore) migranti. Sono, invece, stati rintracciati a circa 16 miglia dall’isolotto di Lampione da una motovedetta delle Fiamme gialle 43 persone, tra cui 2 donne e 6 minori. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, che in 743 nelle scorse ore si sono lasciati alle spalle per essere imbarcati – su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale – su traghetto diretto a Porto Empedocle. Nel centro restano circa 1.600 persone.