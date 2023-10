Tra sbarchi e trasferimenti, 174 persone arrivate nella notte a Lampedusa

Tra i migranti giunti nelle scorse ore anche minori e donne.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa: nella notte sono giunti 174 migranti, tra cui 16 minori e 15 donne. Proseguono anche i trasferimenti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Migranti, continuano sbarchi e trasferimenti a Lampedusa

Altri 4 sbarchi nella notte: nell’isola dell’Agrigentino, al centro del dibattito nazionale proprio per la questione immigrazione da diverso tempo, sono giunti 174 migranti, tra cui 16 minori e 15 donne. Fuggiti dalla Libia, hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Palestina, Siria, Sudan, Bangladesh e Pakistan.

Tutti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 195 persone. Intanto, proseguono i trasferimenti.

I drammi in mare, purtroppo, non finiscono. Nelle scorse ore, infatti, il cimitero di Santo Stefano Quisquina (AG) ha accolto le salme di alcuni dei migranti coinvolti in uno dei recenti naufragi al largo di Lampedusa. Tra queste ci sarebbero anche i corpi di due neonati. Un orrore senza fine, che miete giorno dopo giorno innumerevoli vittime innocenti.

Immagine di repertorio