Migranti, trovati 18 cadaveri dentro un tir in Bulgaria

Orrore in Bulgaria. Nelle scorse ore, infatti, i cadaveri di 18 migranti sono stati trovati dentro un camion abbandonato lungo la tangenziale di Sofia, A renderlo noto è stato il ministero degli Interni bulgaro, precisando che è stata aperta un’indagine per risalire ai conducenti del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle autorità, l’autocarro stava trasportando circa 40 clandestini che si erano nascosti a bordo per raggiungere, probabilmente, il confine con la Serbia.