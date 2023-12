Milazzo, consegnati i lavori per il parcheggio al Borgo

Si tratta del quinto cantiere avviato sul territorio di Milazzo con le risorse del Pnrr. Per il primo lotto è stato messo a disposizione un investimento dal totale di un milione e mezzo di euro

MILAZZO (ME) – Dopo un primo annuncio arrivato nel mese di giugno, sono stati ufficialmente consegnati i lavori del quinto cantiere finanziato con i fondi del Pnrr sul territorio milazzese. Tutti i progetti, proposti con lo scopo di migliorare la viabilità e la vivibilità dei centri urbani, hanno portato nelle casse del Comune circa sette milioni di euro.

Il parcheggio multipiano prevede circa 160 posti auto

L’ultimo intervento in questione, per cui è previsto un finanziamento iniziale di un milione e mezzo, riguarda la realizzazione di un primo stralcio funzionale del parcheggio multipiano al Borgo con accesso da via Impallomeni. Nel suo complesso il progetto vale tre milioni di euro, ma in questa fase si opererà per la realizzazione dei primi 81 posti auto (alla fine dovrebbero essere quasi il doppio) con tutte le sistemazioni e dotazioni necessarie alla configurazione e funzionamento del parcheggio.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Genco Srl di Mussomeli (Caltanissetta), che ha offerto un ribasso del 32,85 per cento sulla base d’asta. L’area in questione oggi vige in uno stato di abbandono e si trova nelle adiacenze della Guardia medica. I lavori in questione prevedono anche la messa in sicurezza del costone roccioso attiguo. L’obiettivo è quello di poter poi implementare tale parcheggio per fare in modo che l’area del Borgo, che richiama numerosi visitatori nel periodo estivo, soprattutto per la presenza della cittadella fortificata, possa avere quei servizi che da sempre gli operatori locali richiedono.

Come ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo: “Le somme messe a disposizione col Dpcm di gennaio dello scorso anno per tutti i Comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fino al 2034 permetteranno anche di puntare finalmente a una rivisitazione della viabilità, visto che si trova nella zona strategica (praticamente ai piedi del Borgo). Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica, diretto dal dirigente Lombardo che, ancora una volta, è riuscito a rispettare le tempistiche stringenti del Pnrr, permettendoci di approvare cinque progetti esecutivi (gli altri riguardano l’area esterna del Castello, la zona di San Paolino, la scuola elementare Sacro Cuore e l’ex mercato coperto), dopo aver coinvolto in conferenze dei servizi tutti gli Enti competenti (Vigili del fuoco, Soprintendenza, Genio civile, Asp)”.

“Adesso – ha concluso – via agli appalti per la rigenerazione urbana di 5,5 milioni di euro. Al contempo, però, non ci fermeremo e porteremo avanti la progettualità che oggi è fondamentale per un Comune che non vuole perdere le risorse disponibili attraverso le tante opportunità nazionali ed europee”.

Gli altri progetti per migliorare la vivibilità

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di favorire, attraverso i fondi del Pnrr, nuove azioni per migliorare sia i flussi di traffico che le condizioni di vivibilità nei centri urbani. La priorità è quella di migliorare la viabilità, in particolare nelle seguenti zone: Largo dei Mille, incrocio tra via Cristoforo Colombo, via Impallomeni e via Umberto I, l’area adiacente a piazza San Papino, la riviera di Ponente (asse viario-via Matteotti), lo snodo di via Migliavacca-piazza Sacro Cuore e il Porto.