Milazzo, inaugurata la strada Ciantro-Marconi

Si tratta di un’arteria che servirà a far defluire il traffico intenso della zona e a renderla più sicura per lo spostamento dei pedoni. Il sindaco Midili: “Esempio di concretezza dell’azione amministrativa”

MILAZZO (ME) – È stata inaugurata dal sindaco Pippo Midili, alla presenza di assessori, presidente del Consiglio comunale e consiglieri, oltre che di numerosi cittadini, la strada che collega direttamente Ciantro con piazza Marconi.

Una piccola (meno di 100 metri) arteria pedonabile e carrabile a doppio senso di marcia che passa sui vecchi binari dell’ex stazione ferroviaria, ma che avrà un’importante funzione nel disciplinare il traffico intenso, soprattutto delle ore di punta, delle vie San Paolino, Migliavacca e De Gasperi.

Coloro che giungeranno dallo svincolo di Ciantro, o da Grazia e via dei Giardini, potranno infatti imboccare direttamente la nuova arteria evitando di arrivare sino all’ex passaggio a livello per raggiungere l’area portuale.

Opera finita con due mesi di anticipo

I lavori sono stati realizzati dall’impresa C.t.f. srl, i cui rappresentanti erano presenti alla cerimonia di inaugurazione e che hanno ricevuto anche parole di ringraziamento dal sindaco per aver consegnato l’opera finita con due mesi di anticipo.

“Si parlava da anni di questa strada – ha detto il sindaco Pippo Midili prima del taglio del nastro, preceduto da una breve benedizione del parroco di Ciantro, padre Pietro Di Perri – ma mai nessuno aveva deciso di aprirla”.

“Un altro esempio di concretezza dell’azione amministrativa, – ha agggiunto Midili – una risposta per la popolazione del quartiere Ciantro che effettivamente spesso si trovava ostaggio della viabilità e degli ingorghi, ma che è andata incontro a situazioni poco piacevoli, come quella descrittami da una mamma in una lettera, pochi giorni dopo il mio insediamento al Comune”.

“La signora – ha proseguito il primo cittadino – mi ha raccontato di un incidente abbastanza serio occorso al figlio nella strada di Ciantro, evidenziando le grandi difficoltà, in assenza di marciapiedi, di spostamento per i pedoni. Adesso con questo bypass ritengo che anche a piedi si potrà raggiungere la città con maggiore sicurezza”.

“La nuova arteria – ha precisato ancora Midili – è corredata da un impianto di illuminazione oltre che da idonei sottoservizi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche”.

Il primo cittadino ha poi colto l’occasione per comunicare che a breve anche altri dei tanti cantieri avviati in città e ormai in fase di completamento, saranno inaugurati, a partire da villa Nastasi.

“Tutte opere – ha poi concluso Midili – realizzate grazie a finanziamenti, senza intaccare il bilancio comunale, e grazie a una preziosa attività degli uffici comunali”.