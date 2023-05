Ministro Schillaci a Catania, l’attacco di Savoca: “Solita presa in giro pre-elettorale”

La reazione del candidato sindaco di "Sud Chiama Nord" alla visita del ministro della Salute a Catania a pochi giorni dalle amministrative.

“Il ministro Schillaci a Catania: la solita presa in giro pre-elettorale”: con queste dure parole esordisce in una nota Gabriele Savoca, candidato sindaco di “Sud chiama Nord”, parlando del recente viaggio del ministro della Salute nel capoluogo etneo.

Ecco il suo commento alla visita, avvenuta a meno di due settimane dalle elezioni amministrative previste in Sicilia per fine maggio.

Ministro Schillaci a Catania, Savoca: “Presa in giro”

“Ed ecco un altro ministro, in questo caso il dottor Schillaci, scendere a Catania per decantare le magnifiche e progressive sorti che si prospettano per la nostra sanità, con tanto di incontro ravvicinato con il candidato sindaco ‘governativo’ Enrico Trantino. Tanti proclami e belle promesse, peccato che il nostro Ministro si è ‘dimenticato’ di dire, e il suo amico candidato si è ben guardato dal farglielo presente, che il DEF approvato dal SUO governo prevede, per il 2023, una spesa di 136,043 miliardi di euro, pari al 6,7% del PIL, con una ulteriore diminuzione rispetto alla spesa dell’anno precedente (6,9% del PIL) sia in termini percentuali che in termini di valore reale (a fronte di un aumento nominale del 3,4% il tasso di inflazione, nell’ultimo anno, è stato di circa il 9%), e calerà ulteriormente nel 2024 e 2025 sino a raggiungere la percentuale del 6,2% del PIL”.

“In un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti in Italia, e che in Sicilia attraversa una crisi assolutamente drammatica, i rappresentanti del centrodestra trattano i cittadini come una qualsiasi coppia di imbonitori che mirano a vendere il loro prodotto magnificandone virtù inesistenti. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’invocata sindacatura Trantino non promette nulla di buono. Ci auguriamo che i cittadini catanesi se ne ricordino il 28 e 29 maggio”.