Misterbianco cambierà volto con il Pnrr

Alla città verranno destinati oltre 30 milioni per riqualificare strade, piazze e aree archeologiche. Il sindaco Corsaro: “Investimenti mirati e sostenibili”

MISTERBIANCO – Decine di milioni per riqualificare strade, piazze, aree archeologiche e, in generale, per rendere più moderna e accessibile la città. Sono oltre 30 i milioni che Misterbianco, cittadina ai confini di Catania e importante area commerciale della provincia etnea otterrà grazie al Pnrr, come conferma il primo cittadino, Marco Corsaro.

“Abbiamo aderito ai fondi del Pnrr – afferma il sindaco – e siamo riusciti a portare a casa oltre 30 milioni di euro che verranno messi in capo già ne 2024. Costruiremo scuole, asili nido, riqualificheremo alcune piazze e metteremo in campo azioni per il risanamento delle aree degradate, facendole diventare aree fitness con attrezzature sportive”.

Verrà riqualificato Campanarazzo

Non solo: alcune somme saranno impegnate per riqualificare una delle aree più interessanti di Misterbianco: il cosiddetto Campanarazzo, corrispondente a parte del vecchio paese sepolto dalla lava. Qui, gli scavi archeologici hanno riportato alla luce l’antico campanile – il Campanarazzo, appunto – e l’antica chiesa. “Valorizzeremo turisticamente l’area archeologica particolarmente importante – continua Corsaro – che si collegherà alla Strada dell’Etna, già posta in essere come opera della Città metropolitana, per cui noi abbiamo spinto particolarmente”.

Interventi anche sulla viabilità

Corsaro non lo dice apertamente ma la strada potrebbe già essere pronta a settembre. “Sarà collegata alla tangenziale – aggiunge il primo cittadino – così Misterbianco avrà due uscite”. Insomma, con i fondi del Pnrr non solo saranno riqualificate importante aree, ma anche la viabilità se ne avvantaggerà.

Finanziamenti per la valorizzazione del Carnevale

“Abbiamo dato vita a un processo di sviluppo dell’intero territorio”, sottolinea Corsaro. “Abbiamo ottenuto anche finanziamenti per la valorizzazione del carnevale e, con due milioni di euro, costruiremo la cittadella del Carnevale in un’area dove al momento ci sono dei capannoni che saranno demoliti”.

E ancora, i fondi serviranno a intervenire sulla parte di acquedotto greco romano che passa dal paese, “che riqualificheremo dal punto di vista turistico ma anche culturale e archeologico”, evidenzia Corsaro che continua nell’elenco delle azioni poste in essere grazie al Pnrr.

Verranno riqualificate anche le scuole

“Grazie ai Pui – i piani urbanistici integrati – realizzeremo due grandi aree a verde e poi riqualificheremo le scuole cittadine. È un’azione profonda di rinnovamento di un Comune che andava rinnovato”. Ai 30 milioni del Pnrr potrebbero aggiungersene altri 11, il che porterebbe a 40 i milioni a disposizione di Misterbianco per consentire altri “investimenti mirati e sostenibili – conclude il primo cittadino – che possano comportare più benefici per tutti”.