Misterbianco, doppio furto al centro commerciale: un arresto e due denunce

Le tre donne nascondevano capi d'abbigliamento sottratti ai negozi sotto i loro vestiti.

I militari della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza una 38enne straniera e denunciato due donne, entrambe straniere, responsabili di “furto aggravato”.

Nella mattinata di ieri, una pattuglia della Tenenza è stata inviata urgentemente presso un negozio d’abbigliamento. Il responsabile dell’attività, posta all’interno di un parco commerciale a Misterbianco, aveva segnalato che vi era un furto in atto.

I furti al centro commerciale di Misterbianco

Raggiunto il centro commerciale, i militari sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza. Questi ha riferito loro che, poco prima, aveva potuto osservare i movimenti sospetti di due donne che si aggiravano tra gli scaffali del negozio. Le due complici si erano poi avviate con disinvoltura verso l’uscita dell’attività di vendita, senza passare dalle casse. Sono state però bloccate dal sorvegliante e dai Carabinieri che hanno identificato le due donne. Le due, una 31enne ed una 28enne, quest’ultima già gravata da precedenti penali per reati predatori.

I militari hanno accertato come entrambe avessero nascosto sotto i loro vestiti capi d’abbigliamento sottratti dal negozio, per un valore commerciale pari a 120 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita al responsabile del punto vendita, mentre le due complici sono state denunciate dai Carabinieri di Misterbianco per “furto aggravato in concorso”.

Il secondo furto

Proseguendo nel servizio i Carabinieri sono stati nuovamente allertati dalla Centrale Operativa, nel tardo pomeriggio, per la segnalazione di un ulteriore furto in atto, all’interno di un negozio di abbigliamento dello stesso parco commerciale di Misterbianco.

Avvicinati dal direttore del negozio, i Carabinieri sono intervenuti negli istanti successivi a quelli in cui è scattato l’allarme delle barriere antitaccheggio del negozio, proprio durante l’uscita di una donna. Quest’ultima ha anche cercato di fuggire allontanandosi velocemente, ma è stata fermata in tempo ed invitata a rientrare in negozio per un controllo.

I militari dell’Arma l’hanno identificata per una 38enne, di origine straniera e le hanno trovato addosso alcuni capi di abbigliamento. In particolare, la 38enne, nel corso del suo shopping nel negozio, aveva nascosto sotto la gonna indossata e nel suo intimo merce per un valore commerciale di circa 90 euro. SLa donna aveva strappato le placche antitaccheggio dai vestiti, danneggiandoli, ma ne ha comunque dimenticata una che ha attivato l’allarme.

I Carabinieri di Misterbianco l’hanno arrestata per furto aggravato e messa disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura.