Modello 730 precompilato 2023, in arrivo una scadenza importante

Modello 730, ecco le prossime scadenze da rispettare con l'Agenzia delle Entrate.

La scadenza per inviare il modello 730 per il 2023 è fissata per il prossimo 2 ottobre, quindi chi non lo abbia ancora fatto dovrà provvedere entro due settimane.

Modello 730 2023, la scadenza di ottobre 2023

Come indicato nel calendario disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il 2 ottobre sarà l’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.

A ottobre 2023, però, ci sono altre due date da tenere a mente. La prima è il 10 ottobre, ultimo giorno per “comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore”. La seconda è quella del 25 ottobre, ultima data utile per presentare al Caf o a un professionista abilitato il 730 integrativo.

Il 730 correttivo di tipo 2 si potrà presentare invece fino al 10 novembre. L’ultima scadenza sarà quella del 28 febbraio 2024, ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato “tardivo” (a 90 giorni dalla scadenza ufficiale).

Le info utili

Possono utilizzare il Modello 730 precompilato i contribuenti che sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);

soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Il contribuente può presentare il modello compilato a un Caf, al sostituto d’imposta, a un professionista accreditato o direttamente all’Agenzia delle Entrate online. Di seguito si riporta la guida completa.