Modica, ancora criticità sui parcheggi

Un problema con cui la città fa i conti da tempo mentre la struttura multipiano di viale Medaglie d’Oro continua a rimanere chiusa. Il sindaco rassicura: "Si stanno eseguendo i lavori di adeguamento"

MODICA (RG) – Il problema della mancanza di parcheggi nella Città della Contea, che si ripercuote direttamente sulla viabilità quotidiana, è più che mai attuale e intanto il parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro continua a rimanere chiuso anche se con qualche spiraglio sulla sua riapertura.

Un’infrastruttura costruita negli anni Novanta e costata fior di quattrini ma che non è stata mai utilizzata a pieno dato che richiedeva essere adeguata alle nuove normative sulla sicurezza. Un’opera sorta nel cuore del centro storico che doveva essere a servizio degli automobilisti costretti invece a girovagare per riuscire a trovare un parcheggio, aumentando in tal modo il caos e lo smog e i loro negativi effetti per la salute, per le condizioni dei beni culturali e per il turismo.

Qualche anno fa l’affidamento da parte del Comune della gestione dei parcheggi a pagamento a una ditta privata che doveva mettere in funzione anche il suddetto parcheggio e attivare un servizio di bus navetta, ma ad oggi niente di tutto ciò è stato fatto, o almeno soltanto l’aumento dei parcheggi a pagamento a scapito dei parcheggi liberi.

A tal proposito tante sono state, e sono tutt’ora in corso, le proteste dei cittadini automobilisti costretti a pagare più caro il nuovo servizio che in realtà non è mai decollato a pieno così come stabilito e concordato tra il Comune e la ditta affidataria.

Inutile rimarcare che in città vicine come Ragusa gli automobilisti possono usufruire da anni di parcheggi sotterranei in pieno centro storico, liberando così la città dal caos e dallo smog e invece a Modica tutto è rimasto fermo a trent’anni fa nonostante i soliti annunci e le usuali promesse fatte soprattutto in campagna elettorale.

Adesso, però, pare che qualcosa si stia muovendo presso il parcheggio di viale Medaglie d’Oro attraverso dei lavori di ristrutturazione e adeguamento per renderlo al più presto fruibile.

Ne abbiamo parlato col nuovo sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Confermo – ha dichiarato al Quotidiano di Sicilia – che la ditta che gestisce attualmente i parcheggi a pagamento in città sta eseguendo dei lavori di adeguamento per rendere al più presto fruibile il parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro, pertanto, a breve spero che tale parcheggio sarà messo a disposizione degli automobilisti come nel progetto originario dov’è previsto anche l’utilizzo di bus navetta su e giù per il corso Umberto e che nello stesso tempo consentirebbero di far diminuire il caos e lo smog proprio nel cuore del centro storico”.