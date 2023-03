Modica, Comune in ritardo nei pagamenti

Cna a confronto con il Commissario straordinario per discutere delle imprese che da circa un anno aspettano il saldo di diverse fatture: "Ritardi che rendono ancor più difficile la situazione"

MODICA (RG) – La situazione economica del comune di Modica non è sicuramente tra le più floride e il commissario straordinario non ha ‘ereditato’ una situazione semplice da gestire. Sono diverse, ad esempio, le imprese che devono percepire delle spettanze per delle forniture o per dei lavori e i tempi di pagamento si allungano sempre di più. Ecco perché la Cna di Modica ha voluto incontrare il commissario straordinario Domenica Ficano: la riunione, che si è svolta a Palazzo San Domenico, è servita a esporre tutte le difficoltà delle aziende e a capire come poter superare questa situazione di impasse.

“Il pagamento delle spettanze nei confronti delle imprese rappresenta per noi – è stato spiegato dalla delegazione di artigiani e commercianti guidata dal responsabile organizzativo Carmelo Caccamo – un punto centrale per garantire serenità e continuità nell’organizzazione delle attività per gli artigiani che hanno eseguito lavori per il comune di Modica. Il ritardo nei pagamenti per diverse fatture, ormai da un anno, rischia di appesantire ancora di più la situazione economica delle nostre imprese. Per non considerare anche l’aumento dei prezzi sui materiali durante l’esecuzione delle opere o delle forniture”.

Con riferimento alla disciplina dei dehors nel centro storico, la Cna ha sviluppato la richiesta di essere preventivamente coinvolta nella stesura della stessa per adattarla alle attuali esigenze post pandemiche delle attività della ristorazione.

“Occorre essere chiari – hanno sottolineato ancora i rappresentanti della Cna – indicando agli esercenti come dovranno comportarsi per programmare la stagione primaverile ed estiva. Non può essere lasciata alla libera interpretazione una materia che riguarda decine di operatori in città. Infine, la categoria delle imprese del commercio ambulante e della ristorazione con posto fisso chiede una maggiore semplificazione nelle procedure di rinnovo delle licenze anziché subire anche l’applicazione delle marche da bollo. Le imprese chiedono certezza dei pagamenti, semplificazione e prospettive di sviluppo in una città importante per il Sud Est della Sicilia. La Cna di Modica, come sempre, si fa interprete delle esigenze quotidiane degli artigiani e dei commercianti e rimane punto di riferimento soprattutto per le nuove opportunità di ammodernamento di una città in grande espansione”.

“Aiuteremo, ad esempio, le imprese – ha aggiunto ancora l’associazione di categoria – ad agganciare le nuove agevolazioni dei bandi derivanti dal Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, in quanto non possiamo sciupare questa grande occasione”.