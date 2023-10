A Modica si lavora per l’Informa Giovani

È arrivata la delibera della Giunta: il primo passo per la creazione dello sportello che punterà a favorire inclusione e occupabilità. Adesso si cerca la sede adatta: occhi puntati su Modica Alta

MODICA (RG) – C’è aria di novità a Palazzo San Domenico. La Giunta Monisteri, attraverso la delibera del 14 settembre scorso, ha dato l’avvio a un importante progetto al servizio della città: si tratta dello Sportello Informa Giovani. L’idea rientra nelle linee programmatiche pensate dall’Amministrazione in favore dei giovani, con l’obiettivo di mettere a disposizione informazioni e risorse riguardanti diverse aree: lavoro, formazione, cultura, sport, tempo libero e creazione d’imprese.

Nella determina, a firma di Samuele Cannizzaro, assessore al ramo, si legge che lo sportello punta, tra l’altro, alla creazione di un luogo fisico di informazione e formazione e di un laboratorio dell’orientamento legato all’ambito formativo e alla nascita di nuove imprese. Si punta, quindi, a favorire l’occupabilità e l’inclusione sociale dei giovani.

Abbiamo parlato dell’iniziativa con Chiara Facello, assessore alle Politiche sociali ed Educative, e Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche giovanili.

“Il Comune – spiega Cannizzaro – intende creare tutto questo con il supporto dei giovani. Informa giovani è una proposta condivisa e portata avanti da tutta la giunta. Per realizzare questo progetto è molto importante il lavoro di squadra. Ecco perché vi è una collaborazione con gli altri assessorati, in particolare con la collega Chiara Facello, che si occupa dei servizi sociali. Stiamo lavorando affinché questa delibera trovi piena realizzazione, non solo attraverso l’impegno economico di alcune somme, ma anche nel lavoro di ideazione e creazione”.

Tutta l’Amministrazione, quindi, è al lavoro per lo sportello informativo, per il quale è prevista anche un’appendice digitale.

Lo sportello, ci spiega Chiara Facello “risponde a un bisogno e a una esigenza particolare, quella di dare un servizio per i giovani che vivono nel territorio comunale. Questo spazio nasce non solo per informare ma anche per orientare, sostenere e proiettare i destinatari nei loro progetti, sogni, desideri e prospettive”.

La nuova sede di Informa Giovani, non ancora ufficializzata, sarà “uno spazio innovativo e digitale, uno spazio dove il protagonismo giovanile sia la parola d’ordine. Dovrà essere – continua Facello – a misura e a sguardo dei destinatari. Abbiamo pensato di realizzarlo in uno spazio che nei prossimi mesi sarà interessato da interventi strutturali importanti. Una delle ipotesi è far nascere lo sportello nel quartiere di Modica Alta”.

Il protagonismo giovanile sarà la parola d’ordine in quest’area, che sarà anche luogo in cui socializzare, infatti “all’interno vi saranno diverse aree dedicate alle diverse esigenze giovanili: un’area di co-working, l’area dell’orientamento, spazi per le attività culturali”, spiega Cannizzaro.

“L’atto di indirizzo prevede la realizzazione di un sportello fisico, animato dai giovani. Dietro a questo servizio c’è l’idea di affiancare la Consulta giovanile della città. Così i ragazzi metteranno a disposizione il loro tempo per i coetanei o per i più giovani”, aggiunge Facello.

“Questo Informa Giovani sarà un youth in action, dove le idee, i sogni o i progetti che stanno più a cuore ai giovani possano essere oggetto di intervento e di confronto”, conclude.

La delibera c’è. Informa Giovani inizia a camminare, anche se il cronoprogramma dei lavori è molto ampio. L’attivazione dello sportello dipenderà, infatti, in primo luogo dalla scelta della sede più idonea.