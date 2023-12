Modica, montagna di rifiuti sul retro dell’ospedale

La spazzatura trabocca dai cassonetti ai piedi della scala d’emergenza, cittadini infuriati per il triste spettacolo. L’assessore comunale all’Ecologia: non sono di nostra competenza

MODICA – Rifiuti di ogni genere ammassati anche all’esterno dei cassonetti sul retro dell’Ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica.

Non è la prima volta che tale stato di degrado viene segnalato, anche via social da cittadini ma a quanto pare tale modalità, pur essendo abbastanza virale, non è stata ancora sufficiente a sollecitare abbastanza gli organi competenti affinché si prendessero provvedimenti volti a risolvere definitivamente tale grave disservizio.

Certo che uno spettacolo del genere non rappresenta sicuramente un belvedere nel momento in cui tutto ciò appare quotidianamente agli occhi di tanti, anche se trovasi nell’area retrostante, e soprattutto non si addice a un posto come l’ospedale in cui l’igiene dovrebbe essere il primo dei parametri da rispettare e far rispettare anche per quanto concerne il conferimento dei rifiuti, ma evidentemente non è così visto lo spettacolo indecoroso che si presenta all’interno e all’esterno dei cassonetti stracolmi con sacchi pieni di rifiuti sparsi ovunque, proprio ai piedi della scala d’emergenza.

Un belvedere come dicevamo soprattutto per chi si affaccia dalle porte esterne dei vari piani dell’ospedale. Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto come tutto ciò possa avvenire all’interno di una struttura sanitaria, anche se in un’area esterna, quale potrebbe essere la causa e la motivazione di un tale degrado che nonostante le tante segnalazioni rimane lì per giorni e giorni, anche in estate quando le temperature raggiungono picchi di quaranta gradi e oltre, perché nessuno è in grado di prendere dei provvedimenti seri ed efficaci volti a risolvere in modo definitivo tale grave disservizio?

Sulla triste e “sporca” vicenda abbiamo sentito l’assessore comunale all’Ecologia e politiche ambientali, Samuele Cannizzaro, il quale ci ha spiegato che lo svuotamento dei cassonetti spetta al Comune, ma i cassonetti che il Comune provvede puntualmente a svuotare non sono quelli dell’area retrostante, oggi stracolmi e non svuotati, ma gli altri posti nell’area antistante dove, invece, non si registra alcun disservizio poiché svuotati regolarmente.

Da quando il Comune svolge questo servizio per l’ospedale “Maggiore – Nino Baglieri”, infatti, gli altri cassonetti dell’area retrostante dovevano essere rimossi ma, evidentemente e inspiegabilmente, ciò non è avvenuto e cosa ancora più grave è che si continua a farne uso, conferendo rifiuti a più non posso e generando un grave degrado e un danno d’immagine anche per l’istituzione sanitaria.