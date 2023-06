Mondello, pedonalizzazione di viale Regina Elena e istituzione ZTL

Nei prossimi giorni la Polizia Municipale sarà presente per garantire il rispetto delle prescrizioni

Emanata l’ordinanza dell’Ufficio Traffico relativa ai provvedimenti operativi per la pedonalizzazione di alcune strade della borgata marinara di Mondello per migliorare la vivibilità dell’importante destinazione balneare e turistica. Il provvedimento ha carattere sperimentale annuale e, quindi, entrerà in vigore ogni anno senza bisogno di ulteriori atti, a regime dal 1 giugno al 30 settembre.

Il provvedimento riguarda la delimitazione dell’area pedonale lungo Viale Regina Elena nei tratti compresi tra la via degli Oleandri e la via Anadiomene e tra la via Circe e la via Teti, con apposita collocazione dei dissuasori a protezione dell’area pedonale. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia per aumentare la sicurezza stradale e ridurne l’utilizzo al limitato supporto delle attività presenti.

Per la ZTL dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse essa sarà attiva dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi. L’ordinanza regola tutte le condizioni di accesso consentite limitatamente al supporto alle attività presenti entro l’area e alle necessità di sicurezza e soccorso, fermo restando il principio della limitazione del traffico veicolare.

Nei prossimi giorni, dopo l’apposizione della segnaletica e la collocazione dei dissuasori, l’ordinanza sarà attiva e la Polizia Municipale sarà presente in maniera statica e dinamica per garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni. Altresì, nei prossimi giorni l’AMAT definirà tutte le azioni a supporto della pedonalizzazione, come è già avvenuto con il potenziamento della linea 806 che consente di raggiungere agevolmente la borgata.