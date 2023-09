A Montedoro il lancio dell’iniziativa “La mia città”

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è coinvolgere i soggetti percettori del Rdc nei cosiddetti Puc, i Progetti utili alla collettività. Previsti interventi sul territorio

MONTEDORO (CL) – Il Comune ha approvato il Progetti utili alla collettività chiamato La mia città, che prevede una serie di attività che si svolgeranno da settembre a dicembre.

Si tratta di iniziative di interesse generale, come identificate dall’articolo 5 del Dlgs 117/2017 e ordinate in base a diversi ambiti. In particolare, si fa riferimento a mansioni quali: organizzazione di attività turistiche (ambito culturale); radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale); prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale); cooperazione allo sviluppo (ambito sociale); agricoltura sociale (ambito sociale); tutela dei diritti (ambito sociale); protezione civile (ambito ambientale); promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo); attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo). Le finalità che si propone il progetto sono in particolare civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beneficiari saranno inoltre coinvolti nelle attività di tutela dei beni Comuni, scelti dall’Amministrazione con il supporto dell’ufficio tecnico. Il servizio si svolgerà negli edifici e nelle aree a verde di proprietà comunali, prevedendo i seguenti lavori: piccola manutenzione giochi per bambini ei parchi e nelle aree attrezzate, pulizia e spazzamento delle aree, pulizia dei cortili scolastici e dei locali Comunali (Municipio, biblioteca, etc.), piccola manutenzione di locali comunali e affiancamento al personale dell’Ente nell’apertura e chiusura dei locali pubblici. Tutte le iniziative saranno svolte in collaborazione con il dipendente comunale incaricato del servizio.

I luoghi interessati dal progetto La mia città

Nello specifico, i luoghi interessati dal progetto saranno: il Parco Rimembranza, gli edifici comunali e le scuole, il cimitero comunale, il parco urbano, le villette Salita Crispi, San Calogero e Madonna delle grazie, Aiuole spartitraffico ed aree giochi esistenti su tutto il territorio comunale, e la villa Meyzieu. Per quanto riguarda le attività a salvaguardia delle aree verdi e dell’ambiente, il Comune si pone diversi obiettivi: rafforzare il senso civico dei soggetti coinvolti nel progetto; dare maggiore decoro all’ambiente – supportando il personale comunale addetto al verde pubblico – valorizzare e promuovere il territorio, patrimonio naturalistico del Comune.

Il progetto La mia città rappresenta inoltre un’occasione di inclusione e di crescita per i cittadini beneficiari del Reddito di cittadinanza, oltre che naturalmente per la collettività locale tutta. I titolari del Rdc, infatti, saranno individuati per la realizzazione delle azioni rientranti nell’ambito Tutela dei beni comuni, profilati in particolare dall’Equipe multidisciplinare tra chi è stato reputato idoneo in quanto dotato di abilità e competenze adatte allo svolgimento delle mansioni previste. Preliminarmente verranno coinvolti in attività di formazione, quali in dettaglio: incontro conoscitivo/informativo con i suddetti soggetti percettori del Rdc; visite mediche; formazione specifica; supporto al personale comunale addetto al verde pubblico.

I beneficiari di Rdc espleteranno, infatti, i Progetti di pubblica utilità a supporto degli operatori in forza al settore di pertinenza del progetto. L’impegno orario settimanale auspicabile sarà di 15 ore in totale.