Monza, esplosione in una fabbrica di vernici: un morto

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio innescato dal boato. Al momento, secondo quanto spiegato dai soccorsi del 118, non risulterebbero esserci altre persone coinvolte

Tragedia avvenuta nelle scorse ore a Brugherio, località in provincia di Monza. Come emerso, un operaio è morto dopo una esplosione avvenuta in un capannone di una ditta di vernici.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO