È morta Chiara Danieli, campionessa di karate colpita da malattia misteriosa

Non ce l’ha fatta Chiara Danieli, la campionessa italiana di karate medaglia d’oro agli europei. Aveva appena compito 21 anni e si trovava da circa sei mesi ricoverata all’ospedale Civile di Brescia. Il misterioso male che l’ha colpita non ha avuto pietà, tanto che, a causa di una crisi acuta avuta tra le mura domestiche, Chiara ha dovuto ricorrere a un periodo di sedazione in ospedale seguito da una lunga osservazione.

Un curriculum di tutto rispetto

Originaria di Gavardo, nel bresciano, la giovane, con la nazionale juniores, aveva raggiunto traguardi importanti a livello internazionale. Come riporta Brescia Oggi, bronzo nel 2016 gara a squadre ai Mondiali juniores, e tre anni dopo l’oro europeo sempre a squadre insieme alle compagne Giorgia Longhena e Valentina Podavini.

Un peggioramento repentino

Poi, dopo sei mesi, il ricovero d’urgenza per il male oscuro, con le cure ospedaliere che hanno portato ad un miglioramento delle sue condizioni cliniche seguito da un repentino peggioramento culminato con il decesso venerdì scorso.