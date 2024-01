Troppa attesa in pronto soccorso: muore donna 70enne nell’agrigentino

Inutili i tentativi dei medici di rianimare la pensionata.

Una donna di 70 anni è morta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento, mentre era in attesa di essere sottoposta ad esami. Secondo le prime informazioni, la donna si era recata in pronto soccorso lamentando malessere diffuso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’attesa e il peggioramento in pronto soccorso

Appena arrivata avrebbe fatto il triage, poi sarebbe stata fatta accomodare su una barella in attesa di controlli ed esami più approfonditi. Ad un certo punto, però, le sue condizioni sono peggiorate precipitosamente: i medici hanno provato a rianimarla, ma la donna è morta.

I familiari lamentano il fatto che la donna avesse atteso al pronto soccorso per oltre 5 ore senza essere visitata e hanno presentato un esposto chiedendo agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità. La polizia ha sequestrato la salma, in attesa dell’esame autoptico, e la cartella clinica della donna per effettuare ulteriori accertamenti. Inevitabilmente, anche per dare loro la possibilità di prendere parte all’irripetibile esame autoptico, la Procura iscriverà nel registro degli indagati medici e infermieri che hanno assistito la pensionata agrigentina.