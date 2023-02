L’anestesista salva-bambini, sanità in lutto per la morte improvvisa di Emanuela Tumbarello

Aveva 49 anni e lavorava all'ospedale Civico di Palermo: cordoglio per la scomparsa della dottoressa.

Il mondo della sanità siciliana è in lutto per la morte improvvisa della dottoressa Emanuela Tumbarello, anestesista dell’ospedale Civico di Palermo. Aveva solo 49 anni e lavorava nel reparto di Rianimazione.

La donna lascia due figlie e tantissimi pazienti. In passato era stata in servizio al 118 e in tanti l’avevano soprannominata “la dottoressa che salvava i bambini”.

Emanuela Tumbarello, morta anestesista dell’ospedale Civico

La dottoressa, originaria di Marsala e in servizio a Palermo, è morta a soli 49 anni, ma si è distinta nel corso della sua carriera sia per la sua professionalità che per la sua personalità e l’amore per i suoi pazienti. Il Ministero della Salute le aveva perfino dedicato un encomio per il delicato intervento di soccorso che, tempo fa, ha salvato la vita a una bambina di due anni proveniente dal Burkina Faso e sbarcata a Lampedusa (Agrigento) praticamente in fin di vita.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare la vittima. Il collega Giovanni Geloso, per esempio, scrive su Facebook: ” Oggi l’azienda civico e là rianimazione perde una grande professionista la dottoressa Emanuela Tumbarello. Il tuo sorriso si vede anche con la maschera. Fai buon viaggio Emanuela riposa in pace ti vogliamo tutti bene”. Assieme al messaggio, l’uomo ha condiviso anche una foto di entrambi a lavoro commentando: “In questa foto avevamo salvato una ragazza”.

La Segreteria Aziendale Nursind Arnas Civico, invece, ha espresso – sempre sui social – “profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega infermiere Giuseppe Sorte e dell’Anestesista Emanuela Tumbarello”.

