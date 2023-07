Shock anafilattico durante Tac ai denti, Federica Borrometi muore in ospedale a 44 anni

Federica Borrometi, 44 anni, si era presentata in ospedale per dei dolori causati da un ascesso molare. Durante i controlli la tragedia.

Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è morta la scorsa notte all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa a seguito di uno shock anafilattico a un ascesso molare.

La ricostruzione

La donna, originaria di Napoli ma residente a Scicli, si era presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale ragusano lamentando di avvertire dei forti dolori all’arcata dentaria. I medici avrebbero sottoposto la donna a una Tac ma, successivamente, sarebbe andata improvvisamente in shock anafilattico.

Ogni tentativo da parte dei medici di salvare la donna si sarebbe rivelato vano. La salma di Federica Borrometi è stata posta sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e messa a disposizione del magistrato di turno.

“Te ne sei andata così, inaccettabile”

Straziante la testimonianza di Eliana, una paziente che, a quanto pare, sarebbe stata presente in sala d’attesa in ospedale a Ragusa proprio mentre si è consumata la tragedia.

“Te ne sei andata così, non si può accettare“, si legge in un post pubblicato su Facebook. “Eri lì davanti a me per un ascesso al dente, aspettavi il tuo turno come tutte e poi, quando sei entrata per una Tac, medici che correvano… e poi esci tu, da una barella, morta. Non ci sei più, io non ci credo ancora, riposa in pace cara Federica”.

Foto di repertorio