Investita da un Suv mentre attraversava, è morta al Civico l’87enne Rosalia Zangara

Disposta l'autopsia. L'anziana è morta dopo diversi giorni di agonia in ospedale.

Nulla da fare per Rosalia Zangara, 87 anni, l’ennesima vittima della strada in Sicilia: la donna, che era stata investita da un Suv a Palermo lo scorso 12 giugno, è morta all’ospedale Civico nelle scorse ore.

Le autorità hanno disposto il sequestro della salma per l’autopsia e le indagini di rito sul tragico incidente di cui è stata protagonista.

Morta Rosalia Zangara dopo incidente a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Virgilio a Palermo. In seguito al violento impatto con il suolo, la donna era stata trasferita all’ospedale Civico in gravi condizioni. Dopo poco meno di un mese di agonia, purtroppo, l’87enne è morta.

Questo è solo l’ultimo della lunga scia d’incidenti che si sono registrati in Sicilia nelle ultime settimane. Proprio un recente report con i dati dell’Istituto nazionale di statistica ha messo in luce come sull’isola la mortalità sfiori l’1 ogni 10mila residenti. Un dato che rende la Sicilia tra le regioni più “a rischio” in Italia sul fronte della mortalità sulle strade. Secondo il rapporto Bes, la fascia maggiormente in pericolo è quella tra i 15 e i 34 anni, ma nessuno può dirsi purtroppo al sicuro in questo ambito.

Immagine di repertorio