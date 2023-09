Una vita per la comunità, morto l’ex consigliere comunale Mario Marano: Giarre a lutto

L'uomo aveva 73 anni, lutto per l'amministrazione del Comune etneo.

Lutto nella comunità di Giarre, in provincia di Catania, dove la scorsa domenica è morto l’ex consigliere comunale Mario Marano.

Aveva 73 anni ed era molto noto in città per la sua attività in campo politico e sociale.

Morto Mario Marano, Giarre a lutto

L’ex dipendente comunale è stato consigliere durante le sindacature di Teresa Sodano e Roberto Bonaccorsi. Negli anni Novanta ha esercitato come dirigente sportivo della Regina Pacis di Giarre, nota squadra di calcio.

L’amministrazione ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del 73enne, i cui funerali si svolgeranno martedì 5 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Camillo.

Diversi i messaggi per ricordare l’ex consigliere sui social. “Ho da poco appreso che è venuto a mancare un mio carissimo amico, coetaneo, sin dai tempi di quando eravamo ragazzini imberbi. Mario Marano, uno dei ragazzi di Via Minghetti,/P.za Ospedale degli anni ’60-’70 del secolo scorso. Già più volte consigliere comunale. Pur se con ideali politici un po’ diversi, con me è sempre stato un amico sincero e ogni volta che ci si incontrava ci si sfotteva spesso amichevolmente ricordando quando da ragazzi si giocava a calcio insieme nei campetti improvvisati del territorio comunale”, scrive Gaetano, porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto.

