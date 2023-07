Non risponde alle chiamate, il palermitano Giuseppe Pacifico trovato morto in casa

Il 28enne palermitano Giuseppe Pacifico è stato trovato senza vita nel suo appartamento in Liguria. Disposta l'autopsia.

Un palermitano di 28 anni, Giuseppe Pacifico, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Sestri Levante, in provincia di Genova. La scoperta, avvenuta domenica scorsa per mano dei vigili del fuoco, a seguito della segnalazione dei familiari, allarmati per la mancata risposta alle telefonate del giovane.

Così come riportato dai colleghi del Secolo XIX, il ragazzo abitava ormai da tempo in Liguria. I pompieri, una volta dentro l’abitazione, hanno trovato il corpo di Giuseppe Pacifico riverso a terra, morto a quanto sembra da alcune ore.

Giuseppe Pacifico, disposta l’autopsia

Sul posto si sono presentati anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per fare luce sull’accaduto. In base alle prime risultanze, sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza e la porta d’ingresso dell’appartamento sarebbe risultata essere chiusa dall’ingresso. Esclusa, quindi, ogni ipotesi di aggressione per mano altrui.

Nelle prossime ore è prevista l’autopsia sul corpo di Giuseppe Pacifico all’ospedale San Martino di Genova che potrà certamente fornire ulteriori elementi di chiarimento su quanto accaduto.

Il ricordo degli amici: “Non ci sono parole”

Si moltiplicano, nel frattempo, i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti di Giuseppe Pacifico. “Ci vediamo dall’altra parte, fratello”, è il pensiero dell’amico Demis. “Non ci sono parole per descrivere la tua scomparsa, riposa in pace Giuseppe”, scrive Simona. “Mi piange il cuore, siamo cresciuti insieme. Condoglianze a tutta la famiglia”, commenta Elton sotto una foto del giovane.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Pacifico