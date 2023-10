La caduta dal sottotetto e la tragedia, Matteo Battaglia morto a soli 22 anni

Il giovane, di Comiso (RG), è morto all'ospedale Garibaldi di Catania dopo due giorni di agonia.

Un giovane di 22 anni, Matteo Battaglia, è morto nella serata di ieri, martedì 10 ottobre, all’ospedale Garibaldi di Catania dopo essere caduto da un sottotetto nella giornata di domenica scorsa.

I tentativi dei medici di salvarlo dopo il brutto incidente, purtroppo, si sono rivelati inutili.

Morto Matteo Battaglia, caduto da un sottotetto a Comiso

I fatti si erano verificati in via Generale Amato a Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo la ricostruzione della vicenda, il giovane si era recato con la fidanzata in un immobile per visionare il locale dove sarebbe dovuta essere allestita un’attività.

Improvvisamente, il sottotetto dove si trovava Matteo Battaglia sarebbe crollato, coinvolgendo lo stesso 22enne. Il ragazzo è precipitato da un’altezza di tre metri, battendo violentemente la testa. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Battaglia è stato portato prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria dai sanitari del 118 e successivamente trasportato al Garibaldi di Catania. Purtroppo le ferite si sono rivelate fatali e il giovane è morto dopo due giorni di agonia.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Eleonora, per esempio, scrive: Un’altra VITA strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così… e basta Condoglianze a tutta la famiglia. Ciao Matteo Battaglia”.

Fonte foto: profilo Facebook