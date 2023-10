È morto Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello in tv e nelle pubblicità

Si è spento a 84 anni Tommasino Accardo, celebre per le apparizioni televisive accanto allo showman Fiorello.

Si è spento all’età di 84 anni Tommasino Accardo, conosciuto semplicemente come Tommasino, storica spalla di Fiorello in tv nei suoi spettacoli e in alcuni spot pubblicitari.

A dare il triste annuncio della scomparsa è stato lo stesso attore e showman siciliano attraverso un messaggio pubblicato su X. “Ciao Tommasino”, si legge sul profilo ufficiale di Fiorello a corredo di una foto che ritrae i due insieme.

La carriera di Tommasino

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, Tommasino Accardo aveva iniziato la propria carriera con dei piccoli ruoli in alcuni film e in serie televisive. Da anni viveva a Roma.

Nel 1985 aveva partecipato a “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” con Gigi e Andrea, mentre nel 2008 aveva preso parte a tre puntate della serie tv “Boris”. Con Fiorello aveva partecipato alle puntate dello storico varietà Rai “Stasera pago io”.