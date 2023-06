MotoGP, Bagnaia dominatore al Mugello: 4° Marini, out Marquez

Pecco Bagnaia domina il Gran Premio d'Italia ed allunga in classifica iridata su Bezzecchi: a podio Martin e Zarco, bene Marini

Dominio totale quello di Pecco Bagnaia al Mugello.

Il campione del mondo in carica conquista il Gran Premio d’Italia, restando in testa alla corsa dalla prima all’ultima curva.

Per il numero 1, doppietta casalinga, dopo il successo nella sprint race del sabato: Bagnaia porta così il vantaggio nella classifica iridata su Marco Bezzecchi a 21 punti.

Sul podio Martin e Zarco, bene Marini: out Marquez

Sul podio anche lo spagnolo Jorge Martin e Johann Zarco, quarto Luca Marini che completa il poker per le moto della scuderia di Borgo Panigale.

Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró, l’australiano Jack Miller (Ktm) e Bezzecchi (Ducati).

Completano la top ten Enea Bastianini (Ducati) e Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha, in crisi nera.

Domenica da dimenticare per i fratelli Marc e Alex Marquez, caduti mentre si trovavano in lotta per il podio.