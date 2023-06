MotoGP, Martin dominatore in Germania: 2° Bagnaia, 3° Zarco

Dopo il successo nella Sprint Race, Jorge Martin si ripete anche in gara: lo spagnolo batte in volata un ottimo Pecco Bagnaia

Jorge Martin concede il bis e dopo la sprint del sabato vince anche il Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Ducati Pramac ha la meglio dopo un duello ruota a ruota su Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, pilota ufficiale Ducati e leader iridato. A completare il podio il compagno di squadra di Martin, il francese Johann Zarco.

Quarta e quinta posizione per Bezzecchi e Marini

In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta nella storia piazza 5 suoi piloti nelle prime 5 posizioni in quarta e quinta posizione chiudono i due portacolori del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sesto posto per l’australiano della Ktm Jack Miller. Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 160 punti, 16 in più di Martin e 34 in più di Bezzecchi.