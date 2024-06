Movida a Lipari, il sindaco Gullo: “Clima di ritrovata serenità”

Nella sua relazione programmatica in Consiglio Comunale, il sindaco ha parlato della questione relativa alla prossima stagione estiva a Lipari

“C’è un clima di ritrovata serenità…” Lo dice il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo a una precisa domanda sulla sua relazione programmatica presentata in Consiglio comunale dove ha scritto e detto che è arrivato il momento per poter cambiare qualcosa. Lo ha fatto chiaramente capire riferendosi soprattutto al tema, interamente sottolineato nella relazione, relativo a quelli che chiama “argomenti spinosi” da trattare. Si tratta della disciplina che regolamenta il suolo pubblico e i provvdimenti sindacali riguardanti il contenimento delle molestie sonore durante la stagione estiva... che l’anno scorso avevano creato più di una frizione tra il primo cittadino e gli operatori turistici”. E’ chiaro che le parole del sindaco vertono verso l’apertura di quella concertazione che secondo gestori e operatori commerciali la scorsa estate è mancata.

Il tavolo delle trattative

Quindi il sindaco lascia ampiamente capire a chi vuole intendere che gli argomenti spinosi cui fa riferimento saranno oggetto di un tavolo di trattative dove entrambe le parti saranno chiamate a cedere qualcosa. Prima di tutto però ci sono da superare i dettati della Prefettura che saranno trattati nel corso di un prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza, alla prefenza del prefetto. Prima di tutto bisogna definire con la prefettura come sarà questa estate. Il sindaco presenterà al “tavolo” i numeri confortanti della scorsa estate e la quasi assenza di disordini, risse e soprattutto coma etilici in soggetti minorenni che sino a pochi anni fa erano una costante in tutte le isole gestite da Lipari. Quindi subito dopo il Comitato il sindaco verisimilmente convocherà le parti e partiranno le discussioni.

Comunque al di là delle conferme del sindaco ci sono le sue parole contenute nella relazione a indicare chiaramente la strada. Gullo infatti scrive, riferendosi soprattutto a quanto avvenuto nelle recenti stagioni estive. “Tali fenomeni erano diventati insostenibili e causavano seri problemi sociali e di ordine pubblico sia nell’isola maggiore che in alcune delle isole amministrate. L’estate precedente – riferendosi alla prima sotto la sua amministrazione – per via dei provvedimenti adottati, si è registrata una notevole attenuazione del fenomeno. Pertanto, non essendoci stata alcuna vittima dopo le serate in discoteca, essendosi ridotti – quasi annullati – i casi di coma etilico che colpivano prevalentemente i minorenni attratti dalla movida isolana e le risse notturne tra giovani…si è nelle condizioni di poter modificare, dopo il necessario confronto con le autorità i provvedimenti adottati sostituendoli con atri attinenti alle mutate condizioni”. Gullo infine, nella relazione, lancia un ramoscello d’ulivo e scrive: “Si auspica, alla luce dei risultati già raggiunti e dei progressi operati, che con l’ausilio di tutti, si possa ancora lavorare efficacemente per il cambiamento del territorio e per la condizione dei valori autentici della comunità eoliena in un contesto di sviluppo sostenibile…”.

Il plauso di Federalberghi Isole Eolie

L’apertura contenuta nella relazione del sindaco è stata accolta con favore da Federalberghi che in una nota del suo presidente Crhistian Del Bono commenta: “Federalberghi Isole Eolie si rallegra per quanto manifestato dal primo cittadino, anche attraverso la propria “Relazione sullo stato di attuazione del Programma e sull’Attività svolta” in relazione al “contenimento delle molestie sonore durante la stagione estiva”, visto che si ritrova, finalmente, nelle condizioni “di poter modificare, dopo il necessario confronto con le Autorità e gli Organi istituzionali di Governo in relazione all’ordine pubblico, i provvedimenti adottati la scorsa estate. Questa notizia è doppiamente positiva – aggiunto Del Bono – perché significa tanto che il nostro territorio risulta adesso perfettamente vivibile per i turisti e la comunità locale quanto che i pubblici esercizi potranno operare in un ritrovato clima di serenità e senza le restrizioni che ne avevano ridotto l’operatività nella passata stagione turistica”.

