My Home my Destiny, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle puntate di My Home My Destiny che andranno in onda dall'11 al 15 settembre su Canale 5

L’arrivo di settembre ha cambiato i piani di programmazione di Canale 5. Dare spazio e il benvenuto ai programmi pensati per il palinsesto della stagione autunnale significa fare a meno di altri prodotti di successo. È stato il caso di My Home My Destiny. La serie turca è stata mandata in onda per la prima volta in Italia proprio quest’estate su Canale 5. Per Mediaset è stata una scommessa sull’onda dell’apprezzamento della serie turca Terra Amara.

La scommessa è stata vinta perché settimana dopo settimana My Home My Destiny ha saputo coinvolgere i telespettatori di Canale 5 che ogni pomeriggio, eccetto il sabato e la domenica, erano sintonizzati per vedere la serie turca e conoscere i nuovi risvolti.

Da settembre, però, My Home My Destiny ha cambiato collocazione, proprio a causa del nuovo palinsesto. Il pubblico di Canale 5, infatti, ha dovuto imparare a fare amicizia o quantomeno a fraternizzare con la piattaforma Mediaset Infinity dove dal 4 settembre vengono inseriti ogni giorno a mezzanotte gli episodi della serie che è arrivata alla seconda stagione.

La soluzione trovata riesce così sia a garantire la visione della serie turca da parte di quel pubblico appassionato, ma anche di far scoprire o usare più frequentemente la piattaforma streaming di Mediaset dove sono disponibili tantissimi altri contenuti tra programmi, film, cartoni animati e serie tv.

Negli episodi della seconda stagione di My Home My Destiny presenti su Mediaset Infinity si è visto come per i protagonisti Mehdi e Zeynep i problemi non terminano mai. Per il loro amore non sono tempi facili a causa dello stato interessante dell’ex fidanzata di Mehdi. Non sono gli unici, però, a tribolare. Tante sono le situazioni preoccupanti e il lieto fine per ogni personaggio sembra essere più un’utopia che una possibile concretizzazione.

Anticipazioni di My Home My Destiny da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023

Negli episodi di My Home My Destiny che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023 molti eventi prenderanno il sopravvento.

Zeynep ha bisogno di riflettere dopo le ultime novità che ha appreso. È confusa non solo sul suo presente, ma anche e soprattutto su cosa ne sarà del suo matrimonio. Per tale ragione andrà a rifugiarsi a casa di Sultan.

Intanto, Mehdi e Zeynep vivono serenamente in famiglia. Hanno deciso di provare ad essere felici insieme. Purtroppo, tra loro si insinua Mujgan, la sorella di Mehdi. La donna non tollera che il fratello abbia deciso di rimanere con la moglie, nonostante Benal e la gravidanza.

Inevitabile per la coppia avere una discussione che sfocia in un’incomprensione. L’ennesima da quando i due si sono sposati. A soffrire è sempre Zeynep che non si sente capita anche se Mehdi prova a chiarire con lei in terrazza.

In ultimo, ma non per questo meno importante, Faruk sorprende tutti con la sua decisione. Senza alcuna spiegazione o evento che potesse far dedurre tale azione, l’uomo lascia Emine. L’interesse per la donna sembra essersi vanificato ed esaurito. Ad attenderlo all’altare c’è Seline.

Dove e come guardare My Home My Destiny

My Home My Destiny è disponibile su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming non solo saranno inseriti i nuovi episodi ogni giorno a mezzanotte, ma saranno presenti tutti gli episodi per poterli vedere e rivedere.