Napoli: in fiamme palazzo nei Quartieri Spagnoli, evacuate 50 persone

Incerta la causa del rogo

Un incendio è divampato nella notte all’interno di un locale al terzo piano di uno stabile nei Quartieri Spagnoli a Napoli. L’incendio è divampato intorno alle 3 per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto, in via Trinità degli Spagnoli, sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri.

Nessun ferito

A causa del fumo e delle fiamme sono stati fatti evacuare i condomini dell’intero palazzo, circa 50 persone. Nessuna persona è risultata ferita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. L’area è stata recintata e messa in sicurezza. Questa mattina tecnici e ingegneri verificheranno l’integrità delle stabile.