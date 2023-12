Natale al cinema, tutti i film in uscita nelle sale per le Feste

I migliori titoli in uscita al cinema in occasione delle Festività natalizie: ecco i film attesi nelle sale nei prossimi giorni

Le festività natalizie possono essere un’ottima occasione per dedicare del tempo per sé da trascorrere con chi si ama, ma anche per coltivare le proprie passioni. In questo senso, di certo, il cinema sarà tra i protagonisti della routine delle prossime settimane. Come ogni anno, le sale sparse in tutta Italia si riempiono di titoli dedicati al Natale, ma anche di nuove pellicole che possono scaldare il cuore. Se oramai i cinepanettoni sono stati archiviati, è pure vero che si dà spazio al fantasy, al noir e alla commedia all’italiana fatta di storie ingarbugliate, ironia e buoni sentimenti. Il cinema durante le festività natalizie dà spazio a tematiche importanti, senza accantonare il divertimento e l’esigenza di creare comunità e suscitare interesse. A tal proposito, di seguito i film che arriveranno nelle sale cinematografiche dal 14 dicembre fino al nuovo anno, certi che troverete la vostra pellicola da non perdere.

FERRARI – dal 14 dicembre

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. Regia di Michael Mann. Nel cast: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

ADAGIO – dal 14 dicembre

Manuel, un ragazzo di sedici anni, cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare. Si ritrova così inseguito dai ricattatori che si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone. Manuel capisce di essere invischiato in qualcosa che è più grande di lui e sarà costretto a chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre. Regia di Stefano Sollima. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini e Francesco Di Leva.

IL MAESTRO GIARDINIERE – dal 14 dicembre

Narvel Roth è il meticoloso orticoltore di Gracewood Gardens, che dedica le proprie giornate tanto a prendersi cura degli incantevoli giardini di questa storica tenuta, che a soddisfare la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Haverhill. La sua vita spartana viene però stravolta quando la signora Haverhill gli chiede di prendere come assistente la sua problematica pronipote Maya. Regia di Paul Schrader. Nel cast: Sigourney Weaver, Joel Edgerton e Quintessa Swindell.

SANTOCIELO – dal 14 dicembre

In Paradiso decidono di inviare sulla Terra un nuovo Messia. A fare l’Annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia viene inviato Aristide. Ma questi per errore finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola Balistreri, un professore bigotto e ossessionato dal giudizio altrui. Regia di Francesco Amato. Nel cast: Ficarra & Picone, Giovanni Storti, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

WONKA – dal 14 dicembre

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. Regia di Paul King. Nel cast: Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO – dal 20 dicembre

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Regia di James Wan. Nel cast: Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman.

WISH – dal 21 dicembre

Rosas è una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che, quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Regia di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ – dal 21 dicembre

Documentario sul RENAISSANCE WORLD TOUR, il tour da record con 56 spettacoli e 39 città di 12 paesi. Dalla sua nascita allo show di apertura a Stoccolma, in Svezia, fino al gran finale a Kansas City, nel Missouri: un racconto sugli intenti, il lavoro, il coinvolgimento totale di Beyoncé in ogni aspetto della produzione, ma anche sulla sua mente creativa e sul proposito di creare la sua eredità artistica e di padroneggiare il suo mestiere.

ONE LIFE – dal 21 dicembre

Racconta la storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi da morte certa. Nicky si reca Praga nel dicembre del 1938, e trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’ Austria, in condizioni disperate, con poco o nessun riparo e cibo, e sotto la costante minaccia dell’invasione nazista. Si rende subito conto che la sua è una corsa contro il tempo, ma capisce immediatamente cosa deve fare: salvare quanti più bambini possibile prima che le frontiere si chiudano definitivamente. Cinquant’anni dopo, nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra, incolpandosi sempre di non essere stato in grado di aver fatto di più. Ma il destino gli riserva un incontro inaspettato. Regia di James Hawes. Nel cast: Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter e Johnny Flynn.

TUTTI A PARTE MIO MARITO – dal 21 dicembre

Un marito meraviglioso, due figlie perfette, un fiorente studio dentistico: tutto va bene per Iris. Da quanto tempo non fa l’amore? Dietro consiglio di una conoscente, la donna si iscrive a una app di dating e scoperchia il vaso di Pandora! Appuntamento dopo appuntamento, Iris rientra in contatto con il suo corpo e la sua sensualità. Ma una volta trovata sé stessa, si renderà conto, forse, di aver perso qualcosa per strada e dovrà fare di tutto per recuperarlo. Regia di Caroline Vignal. Nel cast: Laure Calamy, Vincent Elbaz.

COME PUO’ UNO SCOGLIO – dal 28 dicembre

Pio, un ragazzo impacciato e con un carattere per nulla forte, in seguito alla morte del padre Salvatore, eredita la gestione di diverse attività. Il genitore era un ricco costruttore che nel corso della sua vita ha sempre scelto per il figlio e lo sta facendo anche da defunto.

Pio ha avuto una vita agiata, ha sposato Borromea, da cui ha avuto due figli, Ginevra e Manfredi, e vive nel castello dei marchesi Pasin, i suoi consuoceri, tenutari di una storica cantina vinicola che produce prosecco. L’uomo è un avvocato e adesso si appresta a diventare anche presidente dell’azienda paterna, ma non è finita qui. Un gruppo di imprenditori del suo paese lo ha candidato come sindaco, convinti di poterlo manipolare e sfruttare a loro vantaggio la mancanza di polso di Pio.

Sebbene sembri rimanere inerme mentre questi eventi si susseguono nella sua vita, Pio d’un tratto fa esattamente quello che ci si aspetta da un vulcano dormiente: esplode. Ad accendere la scintilla è il parroco del paese, don Boschin, la guida spirituale del padre di Pio, che chiede al ragazzo il favore di aiutare l’ex galeotto Amedeo, assumendolo come suo autista. È così che Amedeo irrompe nell’esistenza dell’aspirante sindaco come un tornado, contagiando Pio con il suo coraggio e portandolo a mettere in discussione tutto. Regia di Gennaro Nunziante. Nel cast: Amedeo Grieco, Pio D’Antini, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Claudio Bigagli e Christina Andrea Rosamilla.

SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE – dal 1 gennaio 2024

Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Lina si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, vecchio amichetto e fidanzatino d’infanzia. Il giorno del matrimonio, nonostante le crescenti perplessità dei tre figli, arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia Di Rienzo vengono spazzate via, come un castello di carte. Tanti segreti sorprendenti stanno per essere svelati come succede nelle migliori famiglie. Regia di Alessandro Siani. Nel cast: Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania.

50KM ALL’ORA – dal 4 gennaio 2024

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia-Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo. Regia di Fabio De Luigi. Nel cast: Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Paolo Cevoli, Giorgia Arena, Simone Baldasseroni, Barbara Abbondanza e Alice Palazzi.

PERFECT DAYS – dal 4 gennaio 2024

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato. Regia di Wim Wenders. Nel cast: Kôji Yakusho, Min Tanaka, Arisa Nakano, Tokio Emoto e Tomokazu Miura.

THE MIRACLE CLUB – dal 4 gennaio 2024

Ambientato nell’Irlanda del 1967, il film racconta il viaggio di quattro amiche a Lourdes: perché non è mai troppo tardi per realizzare un sogno e ritrovare se stessi. Regia di Thaddeus O’ Sullivan. Nel cast: Maggie Smith, Kathy Bates, Agnes O’ Casey e Laura Linney.

