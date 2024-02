La ricercata unicità dei Negramaro a Sanremo 2024 con “Ricominciamo tutto”: testo e significato

L'animo rock dei Negramaro viene fuori nonostante il testo prettamente romantico: ecco tutte le curiosità su "Ricominciamo tutto".

La band salentina dei Negramaro ritorna sul palco di Sanremo 2024 dopo diciannove anni con il brano “Ricominciamo tutto”. Inconfondibile la mano di Giuliano Sangiorgi nel testo: scopriamolo insieme.

Negramaro, testo e significato di “Ricominciamo tutto”

Quanto tempo ti manca per esser pronta?

Io sono sotto che ti aspetto,

Così ti porto al mare.

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto,

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,

In mezzo a tutta quella neve:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso,

Solo per poi cantare:

“Discese e risalite”?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo una canzone di Battisti all’alba,

Anche senza “bionde trecce”:

Dio, quanto sei bella?!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare.

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento,

Non mi importa:

Ricominciamo tutto!

E chi se ne fotte di tutti quei sogni,

Di una canzone o uno stupido testo?!

Io, qui, ti aspetto!

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!

La riconoscibilissima voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro incanta il palco dell’Ariston a Sanremo 2024. Un testo, quello di “Ricominciamo tutto” scritto unicamente dal leader che, con riferimenti più o meno espliciti a Battisti, si configura come il racconto di un viaggio on the road. La metafora del viaggio serve a Giuliano per narrare la possibilità di ricucire un amore che sembra essere finito, ricominciare da zero, non importa dove.

Negramaro a Sanremo

I Negramaro hanno partecipato per la prima volta a Sanremo 19 anni fa, nel 2005 e tra le Nuove proposte, con il brano “Mentre tutto scorre”. Nonostante la precoce eliminazione, il brano valse loro il Premio della stampa e un enorme successo culminato in quasi vent’anni di carriera. La band salentina ha, inoltre, partecipato come ospiti nel 2018 e nel 2021. Questa, dunque, è la prima partecipazione dei Negramaro a Sanremo nella categoria Big, con il brano “Ricominciamo tutto”.

L’esibizione a Sanremo 2024

L’animo rock dei Negramaro viene fuori a Sanremo 2024 durante l’esibizione di “Ricominciamo tutto”: il nero è il colore predominante, ma questo non ferma l’intento comunicativo della band. La ricercata voce di Giuliano Sangiorgi fa tutto il resto: un teatro Ariston totalmente rapito e una pioggia di applausi.