Nel 2005 l’uragano Katrina devastava New Orleans: cosa accadde il 30 marzo  

Il 30 agosto è il 242º giorno del calendario gregoriano e mancano 123 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 30 agosto

Il 30 agosto la Chiesa celebra una coppia di santi, martiri cristiani, uccisi durante le persecuzioni di Diocleziano. Si tratta di San Felice e San Adautto il cui culto come santi risale almeno al IV secolo d.C. ed è documentato da un carme dedicato a loro da papa Damaso I. L’elogio di Damaso li identifica come due fratelli. Secondo una passio e leggendaria risalente però al VII secolo, invece, San Felice era un prete condannato a morte per essersi rifiutato di sacrificare agli idoli e, mentre veniva condotto al luogo del supplizio, un altro cristiano confessò la sua fede e subì la stessa condanna. Poiché dell’altro martire si ignorava il nome, venne chiamato adauctus, ovvero “aggiunto”.

A livello internazionale, si celebra la giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 30 agosto, sotto il segno della Vergine. Tra loro: Ingrid Bergman, nata e morta il 29 agosto rispettivamente del 1915 e del 1982, Michael Jackson, celebre cantante statunitense; John Locke, filosofo inglese E Joel Schumacher, regista statunitense.

Accadde oggi, 30 agosto

1282 – Sbarco di Pietro III d’Aragona a Trapani nell’ambito dei Vespri siciliani

1706 – Pietro Micca si sacrifica per liberare Torino dall’assedio dei francesi

1784 – La Repubblica di Venezia bombarda le coste della Tunisia appartenenti al Beycato di Tunisi

1850 – Honolulu diventa una città

1873 – Gli esploratori austriaci Julius von Payer e Carl Weyprecht scoprono la Terra di Francesco Giuseppe nel Mar Artico

1914 – Battaglia di Tannenberg

1918 – Degli assassini feriscono gravemente il leader bolscevico Vladimir Lenin e uccidono Moisej Solomonovič Urickij, dando la spinta al decreto che istituirà il Terrore rosso

1939 – Mobilitazione generale in Polonia: vengono richiamate alle armi 23 classi

1941 – Inizio effettivo dell’Assedio di Leningrado (l’inizio ufficiale è considerato l’8 settembre)

1961 – La Ranger 1 rientra nell’atmosfera terrestre

1963 – Guerra fredda: entra in funzione la Linea rossa fra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica

1965 – Bob Dylan pubblica Highway 61 Revisited

I Beatles tengono un concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles

1990 – Il Tatarstan dichiara l’indipendenza dalla RSFSR

1991 – L’Azerbaigian dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

L’atleta statunitense Mike Powell realizza il record del mondo di salto in lungo

1999 – In un referendum, Timor Est vota per l’indipendenza

2005 – L’uragano Katrina devasta New Orleans per poi dissiparsi

