Strazio nel Palermitano, neonata di 26 giorni uccisa da una polmonite killer

Lutto a Termini Imerese, città dove è nata la piccola. Comunità stravolta dal dolore.

Dolore a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per la morte di una neonata di appena 26 giorni. Fatali, per le piccola Cristel, le conseguenze di una polmonite.

Il decesso è avvenuto all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove la bimba era ricoverata.

Neonata morta, lutto cittadino a Termini Imerese

Con ogni probabilità, la morte della neonata – nata lo scorso 19 dicembre all’ospedale di Termini Imerese – è da ricondurre alle complicanze di una polmonite. In pochi giorni, l’infezione l’avrebbe uccisa: inutile, purtroppo, il ricovero d’urgenza all’ospedale dei Bambini di Palermo.

L’intera comunità piange la piccola vittima di questa immane tragedia. Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della piccola. La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio del 16 gennaio, a partire dalle ore 15, nella parrocchia Madonna della Consolazione.

Le parole della prima cittadina

La prima cittadina, dopo il decesso della neonata, ha diffuso una nota. “La notizia della morte della piccolissima Cristel ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Una città che oggi si sveglia stordita, incredula, impotente. Abbracciamo, con amore, la sua famiglia. E un bacio a te piccola, ovunque tu sia”, si legge nel messaggio su Facebook.

Immagine di repertorio