Neonato muore nella culla: rigurgito o soffocamento causato da lenzuola le ipotesi

A fare chiarezza sulla vicenda sarà l'esame autoptico

Il dramma a Castellammare di Stabia, dove un bimbo di soli 2 mesi è arrivato privo di vita ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte.

La corsa in ospedale

Come si apprende dal settimanale Metropolis, ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la mamma quando si è resa conto che, in culla, il figlioletto non rispondeva alle sue sollecitazioni. Da qui la corsa disperata in ospedale, dove, dopo avere provato di tutto per fare riprendere il piccolo, i sanitari ne hanno dovuto dichiarare la morte. Non si scarta nessuna ipotesi per spiegare il decesso, dal rigurgito a una eventuale mai accertata malformazione o un soffocamento causato dalle lenzuola poste nella culla. Tutti aspetti sui quali proverà a fare chiarezza l’esame autoptico.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia stabiese, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.