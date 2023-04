Netflix rinvia stretta su account condivisi negli Usa: azioni scese del 10%

Effetto reazione in alcuni mercati dove è operativa

Netflix ha rinviato la stretta sugli account condivisi negli Usa, una mossa che la società prevede peserà sugli abbonamenti e sui ricavi. La società di video in streaming ha stimato che i ricavi raggiungeranno gli 8,24 miliardi di dollari nel secondo trimestre, meno degli 8,47 miliardi di dollari previsti dagli analisti di Wall Street. Le sue azioni sono scese di oltre il 10% nelle dopoborsa prima di rimbalzare e recuperare.

Netflix ha dichiarato in una lettera agli azionisti che il servizio di “condivisione a pagamento” – che consente ai clienti di condividere il proprio account con persone al di fuori della propria famiglia a pagamento – ha provocato una “reazione di cancellazioni” dopo essere stato lanciato in alcuni mercati tra cui Canada e Spagna.

Ciò inizialmente ha danneggiato la crescita “a breve termine” del numero di abbonati, ma Netflix ha affermato che la stretta ha portato a maggiori abbonamenti e entrate. In Canada, la base di abbonati a pagamento è ora più alta rispetto a prima del lancio del “servizio di condivisione a pagamento”, ha affermato la società. Netflix ha affermato che circa 100 milioni di famiglie “condividono” i propri account a livello globale. Secondo le stime di Morgan Stanley, Netflix potrebbe potenzialmente convertirne il 20-30% in abbonati paganti.

“Questa iniziativa di condivisione dell’account riguarda la creazione di una base più ampia di potenziali abbonati”, ha ha detto Ted Sarandos, co-amministratore delegato, durante una presentazione. “Ecco perché ci siamo concentrati così tanto sull’esecuzione”. Dopo che Netflix ha scioccato gli investitori lo scorso aprile rivelando di aver perso abbonati per la prima volta in un decennio, ha annunciato due nuovi programmi per aumentare i ricavi: il giro di vite sulla condivisione delle password e il lancio di un servizio supportato dalla pubblicità, che ha debuttato a novembre.

La società ha affermato che ritard il lancio della condivisione a pagamento negli Stati Uniti e in altri tre mercati dal primo al secondo trimestre, spostando “parte della crescita dei membri e dei vantaggi in termini di ricavi” dal secondo trimestre al terzo. L’impegno degli abbonati verso Netflix potrebbe ridursi “in misura modesta” a breve termine, ha affermato.