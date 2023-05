Il grande ritorno di “Black Mirror” e non solo: le novità di Netflix a giugno 2023

Un inizio estate ricco di novità per gli amanti di film e serie TV: la programmazione di Netflix a giugno.

Mentre impone nuove regole in merito alla condivisione di account, Netflix non perde tempo e propone l’aggiornamento del catalogo anche per il mese di giugno 2023.

Si prospettano quattro settimane ricche di serie tv. Arriverà una nuova stagione della fortuna serie spagnola “Valeria”, la sesta stagione di “Black Mirror”, una nuova serie firmata “Zerocalcare”. Torna sulla piattaforma anche Amy Schumer con una nuova stand up comedy e tanti sono i film che verranno proposti che parlano d’amore e d’estate, ma anche di killer e di indagini per stanarli. Per gli abbonati di Netflix sarà un giugno indimenticabile, ma solo se passato in sua compagnia.

Netflix, catalogo giugno 2023: i film in programma

Eyes Wide Shut – 1° giugno 2023

Dopo una sorprendente confessione della moglie, un medico dell’alta società di New York inizia un viaggio surreale di un’intera nottata in un mondo sotterraneo erotico.

Attacco al potere 2 – 1° giugno 2023

Assetati di vendetta, alcuni terroristi attaccano un gruppo di leader mondiali a Londra. Ora tocca all’agente Mike Banning salvare il presidente degli Stati Uniti… un’altra volta.

Tre metri sopra il cielo – 1° giugno 2023

L’incontro del ribelle delle corse clandestine Step con l’alunna modello Babi prova che gli opposti si attraggono, ma due mondi opposti e un oscuro segreto causeranno un disastro?

A Beautiful Life – 1° giugno 2023

Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria, ha un’occasione più unica che rara quando è scoperto da Suzanne, un’impresaria musicale delle star. Suzanne affida Elliott alla figlia, la produttrice musicale Lilly, con la quale ha rapporti molto freddi. Nel percorso verso la fama, Elliott affronta difficoltà del passato che minacciano la grande svolta, ma anche l’amore nascente con Lilly.

Me contro te – Il mistero della scuola incantata – 2 giugno 2023

Mistero e magia si incontrano in una scuola incantata dove Luì e Sofì cercano di organizzare una festa, finché un rivale e un segreto minacciano di rovinare i loro piani.

You Do You – 9 giugno 2023

Merve ha scelto una vita da bohémien, ma le cose non vanno come previsto. Minacciata da uno sfratto, comincia un nuovo lavoro e si ritrova coinvolta in un piccante intrigo con il suo capo.

Tyler Rake 2 – su Netflix dal 16 giugno 2023

Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico – 16 giugno 2023

Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'”Imperatore magico”, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Dalla mia finestra: Al di là del mare – 23 giugno 2023

Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all’inizio dell’estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

iNumber Number: l’oro di Johannesburg – 23 giugno 2023

Nel mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d’oro della storia africana.

Il morso del coniglio – 28 giugno 2023

Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

Nimona – 30 giugno 2023

Quando il cavaliere di un futuristico mondo medievale è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero ha giurato di distruggere.

Serie TV di giugno

Valeria – Terza Stagione – su Netflix il 2 giugno 2023

Nuovi triangoli amorosi, tappe di vita e compleanni che aprono le porte di un nuovo decennio, ma sono sempre le stesse quattro amiche ad affrontarli insieme.

Barracuda Queens – 5 giugno 2023

Siamo nel 1995, all’inizio dell’elettrizzante era “girl power”. Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare “Barracuda Queens”, un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze.

Arnold – 7 giugno 2023

Questa docuserie in tre parti segue il percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi a Hollywood, passando per il periodo come governatore della California e sottolineando le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua esuberante personalità.

Non ho mai… – Quarta Stagione – su Netflix dall’8 giugno 2023

Devi, una studentessa modello del liceo, finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, la serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, mentre la produzione esecutiva è affidata a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Tour de France: sulla scia dei campioni – 8 giugno 2023

Segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Saranno rivelati i retroscena di sette iconiche squadre dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi.

Questo mondo non mi renderà cattivo – 9 giugno 2023

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Tex Mex Motors – 9 giugno 2023

In questa serie entusiasmante rottami diventano gioielli nelle mani di questi professionisti che portano auto dal Messico a El Paso per trasformarle completamente.

Le carte dell’assassino – 9 giugno 2023

Alfredo Galán Sotillo ha ucciso sei persone e attentato alla vita di altre tre, diventando così il primo serial killer spagnolo. Sceglieva le sue vittime a caso uccidendole con una pistola importata illegalmente dalla Bosnia, dove era stato in missione umanitaria con l’esercito spagnolo. È stato condannato a 142 anni di prigione, di cui sconterà il massimo: venticinque anni. Alla scarcerazione avrà cinquantadue anni.

I segugi – 9 giugno 2023

Due giovani coinvolti nello spietato mondo dei prestiti di denaro rischiano la vita per sconfiggere un malvagio strozzino.

Amy Schumer: Emergency Contact – 13 giugno 2023

Amy Schumer parla senza veli di una procedura laser al viso, del sesso dopo il parto, del disastro del nome del figlio e del viagra masticabile in questo audace speciale stand-up.

Il nostro pianeta II – 14 giugno 2023

In ogni momento sul pianeta Terra, miliardi di animali sono in costante movimento. Con una cinematografia spettacolare e innovativa, Our Planet II rivela i misteri delle migrazioni degli animali per svelare alcune delle storie più intense e avvincenti del mondo naturale.

Black Mirror – Sesta Stagione – su Netflix a giugno 2023

La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora.

Sandy Sciuto