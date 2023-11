Non vogliono pagare il conto dopo il pranzo: coppia finge malore in ristorante

Una coppia è stata denunciata per aver tentato di non pagare il conto dopo aver pranzato in un noto ristorante: i due hanno finto un malore

Hanno tentato la furbata, venendo però sorpresi dalla potenziale vittima.

Una coppia infatti, ha finto un malore lo scorso 30 settembre per evitare di pagare il conto dopo aver pranzato in un noto ristorante di Formia, in provincia di Latina.

I due coniugi, infatti, dopo aver simulato il malessere non erano tornati a saldare quanto dovuto: l’uomo, 44 anni, e la donna, 42, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dal titolare del locale per insolvenza fraudolenta in concorso.

I due avevano già precedenti in simili episodi

I carabinieri della stazione di Formia hanno quindi cominciato le indagini scoprendo che non solo i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per simili episodi.

I due, entrambi di Gaeta, sono stati deferiti dai militari all’Autorità giudiziaria di Cassino.

