Nonna ignara apre la porta di un pusher acese: arrestato 25enne

Fermato un 25enne che smerciava droga nell'Acese. I Carabinieri di Acireale e di Aci Sant’Antonio lo hanno arrestato.

Fermato un 25enne che smerciava droga nell’Acese. I Carabinieri di Acireale e di Aci Sant’Antonio hanno arrestato in flagranza il giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le investigazioni sono scatta a seguito dell’individuazione di una palazzina, nel quartiere popolare di Aci Platani, sempre al centro di un movimento continuo di persone. Nel posto si trovava la dimora del soggetto che ha allestito una piazza di spaccio. Il pusher nel tardo pomeriggio incontrava nel piazzale i suoi clienti, prelevava qualcosa, poi rivelatasi sostanza stupefacente, da sotto un vecchio camper in disuso parcheggiato nella zona e la cedeva.

L’arresto del 25enne: i dettagli

Nel pomeriggio scorso il ragazzo è giunto nelle zone in questione a bordo di una Smart nera. Il soggetto ha prelevato un involucro da sotto il mezzo per cederlo a due coetanei in sella a un motorino, andati subito via. A quel punto sono intervenuti i militari e lo spacciatore è fuggito a piedi. Le autorità lo hanno seguito fino a casa, posta al terzo piano di un edificio. Ad aprire la porta dell’abitazione ai Carabinieri un’anziana, nonna del responsabile, ignara di quanto stava accadendo. Il giovane è stato beccato intento a prelevare una scatola di latta da un armadio della sua camera da letto per lanciarla dal balcone. Al suo interno sono state rinvenute diverse dosi di cocaina e marijuana, impacchettate e pronte per lo smercio, nonché un bilancino di precisione funzionante. Nella tasca dei pantaloni aveva 150 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta frutto dell’attività illecito. Alla fine è stato accertato cosa ci fosse sotto al camper: altre dosi di cocaina.