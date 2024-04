Noto, presentato il nuovo Piano per i rifiuti

Entro i primi otto mesi del servizio il Comune aretuseo punta a raggiungere la percentuale del 65% di differenziata. Il sindaco Figura: “Passo significativo verso una gestione sostenibile”

NOTO – Presentato il nuovo Piano industriale per la gestione del sistema di raccolta dei rifiuti del Comune di Noto. Attraverso il nuovo sistema di raccolta, elaborato con la collaborazione del Conai, che andrà a gara nei prossimi mesi, il Comune di Noto, attualmente con una percentuale poco superiore al 45%, punta a raggiungere entro i primi 8 mesi dall’avvio del servizio il 65% di raccolta differenziata e il 70% a partire dal secondo anno.

Questo Piano darà maggiore efficienza ed efficacia al servizio di raccolta dei rifiuti in base alle esigenze attuali del territorio visto che rispetto a tanti anni fa c’è stato un incremento di attività commerciali e ricettive nel territorio, c’è stato un aumento della popolazione che è passata da 23.000 a circa 25.000 abitanti. Sono numerosi gli obiettivi che ci si prefigge con l’attuazione del Piano.

Riduzione dei rifiuti

Introdurre strategie per ridurre la quantità complessiva di rifiuti generati nella nostra città attraverso l’educazione, l’innovazione e l’impegno della comunità.

Riuso e riciclo

Potenziare le infrastrutture e i programmi per il riuso e il riciclo dei materiali al fine di minimizzare il nostro impatto ambientale e promuovere un’economia circolare.

Energia rinnovabile

Integrare fonti di energia rinnovabile nei processi di gestione dei rifiuti al fine di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere la sostenibilità energetica.

E ancora, percentuale di differenziata

L’obiettivo del piano è quello di alzare lo standard di raccolta differenziata e posizionare Noto tra i comuni più virtuosi della Sicilia. Raccolta efficiente: Si punta ad una raccolta ancora più capillare e di dettaglio attraverso la collaborazione con la cittadinanza, al fine di evitare la nascita micro discariche abusive nel tessuto urbano.

Micro discariche

Obiettivo principale è quello di combattere le discariche a cielo aperto nelle aree più periferiche del vasto territorio di Noto. Sia attraverso il posizionamento di nuovi 13 Ccr (Centri comunali di raccolta), grazie all’ottenimento di un finanziamento, sia attraverso l’implementazione di nuove telecamere (fototrappola) per l’individuazione di soggetti che violano le norme ambientali.

Coinvolgimento della comunità

Coinvolgere attivamente i cittadini, le imprese e le organizzazioni locali nella progettazione e nell’attuazione del Piano per garantire un’impronta duratura e condivisa.

“Abbiamo promosso il lancio del nostro ambizioso nuovo Piano Industriale dei Rifiuti per la città di Noto – ha dichiarato il primo cittadino, Corrado Figura -. Questo Piano innovativo segna un passo significativo verso una gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo la salute del nostro ambiente e della nostra comunità, con l’obiettivo di migliorare ancora la percentuale di raccolta differenziata nel nostro territorio”.

“Siamo riusciti ad intercettare un finanziamento che ci ha consentito, attraverso il Conai, che è il Consorzio per eccellenza specializzato nell’organizzazione dei piani industriali dei rifiuti a livello nazionale. Per questo abbiamo presentato questo Piano industriale che guarda al territorio e soprattutto a quelle zone, in quelle contrade che sono magari più distanti dal centro urbano come anche alle periferie della città”, conclude il sindaco.