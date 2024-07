Novità Netflix, tutti i film e le serie tv in arrivo ad agosto sulla piattaforma streaming

Inserisce per il 15 agosto il ritorno di Emily In Paris con la quarta stagione e l’ultima stagione di The Umbrella Accademy. Sul versante film, punta sia su commedie romantiche ma anche su noir.

In questa estate caldissima, Netflix cerca di vincere la sfida con le vacanze e la voglia di evasione con una serie di novità. Per il mese di agosto propone ai suoi migliaia di abbonati un catalogo aggiornato con grandi classici e titoli che si aspettavano da tempo.

Inserisce per il 15 agosto il ritorno di Emily In Paris con la quarta stagione e l’ultima stagione di The Umbrella Accademy. Sul versante film, invece, punta sia su commedie romantiche ma anche su noir. Insomma, la piattaforma con più abbonati al mondo vuole essere la scelta, soprattutto ad agosto.

Novità Netflix di agosto: i film

Black Adam – 1° agosto 2024

Liberato dalla sua prigione incantata, un campione con i poteri degli dèi è in bilico tra il bene e il male mentre la Justice Society cerca di fermarlo.

House Party – 1° agosto 2024

Punito dal padre severo, Kim rischia la vita e l’incolumità per partecipare alla grande festa del migliore amico Play, ma si imbatte in un ostacolo dopo l’altro.

Supereroi – 1° agosto 2024

Negli anni successivi al loro primo incontro, una fumettista e un professore escono e rientrano l’una nella vita dell’altro, imparando cosa serve per far durare l’amore.

Kingsman: Il cerchio d’oro – 8 agosto 2024

Nel secondo film della saga di The Kingsman, dopo che la loro agenzia è vittima di un attacco, Eggsy e Merlino chiedono aiuto ai colleghi statunitensi della Statesman.

Mon Laferte, te amo – 1° agosto 2024

Le telecamere seguono Mon nel pieno di un tour mondiale in un periodo in cui sta per diventare madre e si trova ad affrontare le profonde ferite lasciate da una vita segnata da abusi, privazioni e una ricerca instancabile dell’amore.

Rebel Moon – Parte 2: Director’s cut – 2 agosto 2024

Nella versione del regista firmata da Snyder, gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell’universo. Qui la misteriosa straniera Kora diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro il Mondo Madre.

Saving Bikini Bottom – 2 agosto 2024

Quando Bikini Bottom e tutti i suoi residenti scompaiono improvvisamente dall’oceano, Sandy Cheeks e SpongeBob SquarePants si recano in Texas per salvare la città da un piano malvagio.

Nella mente di un cane – 9 agosto 2024

Rob Lowe indaga sui misteri che circondano i cani, gli animali domestici più popolari del mondo, rivelando che cosa pensano, perché si comportano in un certo modo e se ricambiano il nostro affetto.

Daughters – 14 agosto 2024

Il film segue da vicino Aubrey, Santana, Raziah e Ja’Ana mentre si preparano per uno speciale ballo con i loro padri incarcerati. Rivelando una profonda saggezza e una resilienza che vanno oltre la loro età anagrafica, queste ragazzine parlano apertamente delle loro aspirazioni, dei loro sogni e dell’impatto emotivo esercitato dall’assenza dei padri, cui si aggiungono i vincoli delle visite virtuali.

The Union – 16 agosto 2024

Un semplice operaio edile del Jersey di nome Mike si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.

Nice Girls – 21 agosto 2024

Quando Léo scopre che il collega Ludo, quasi un fratello per lei, è stato ucciso ad Amburgo, vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa ha altre idee e vuole che il caso sia assegnato a una superpoliziotta tedesca. Léo non accetta di lasciare l’indagine nelle mani di una “perdente in uniforme”, ancora meno quando scopre che si tratta dell’attraente e superqualificata Mélanie (Stéfi Celma).

La vita segreta degli oranghi – 22 agosto 2024

Con voce narrante di David Attenborough nella versione originale, questo film segue uno straordinario gruppo di oranghi nella giungla incontaminata di Sumatra. Al centro della storia è Eden, 8 anni, che sta per affrontare il momento più impegnativo della sua vita.

Incoming – I nuovi arrivati – 23 agosto 2024

Quattro studenti del primo anno si trovano ad affrontare la sfida più grande della loro giovane vita: la prima festa delle superiori.

The Deliverance – La redenzione – 30 agosto 2024

Ebony Jackson è una madre single in difficoltà alle prese con i propri demoni e si trasferisce con la famiglia in una nuova casa per ricominciare da capo. Ma quando strani fenomeni nell’abitazione destano i sospetti dei servizi sociali e minacciano di distruggere la famiglia, Ebony si trova presto coinvolta in una lotta per salvare se stessa e le anime dei suoi figli.

Novità Netflix agosto: le serie tv

Unstable – Seconda Stagione – 1° agosto 2024

Nella seconda stagione di Unstable l’eccentrico e narcisista imprenditore biotecnologico Ellis Dragon lancia una serie di sfide e tranelli al figlio Jackson per vedere se ha la stoffa per succedergli come erede dell’impero Dragon.

Come uccidono le brave ragazze – 1° agosto 2024

Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l’intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo.

La casa delle bambole di Gabby – Decima Stagione – 5 agosto 2024

Gabby e Pandy sono contenti di rimpicciolirsi e dare un benvenuto gattastico al loro nuovo amico felino Marty, il gatto della festa! Marty e la sua miaoravigliosa nuova dimora nella casa delle bambole, la stanza della festa, offrono sorprese illimitate e con un colpo di “coda della festa”, la stanza della festa si può trasformare in qualsiasi occasione immaginabile.

The Influencer – 6 agosto 2024

Settantasette star coreane tra le migliori dei social media si affrontano in varie sfide che mettono alla prova la loro capacità di attirare l’attenzione delle persone. Chi rimane fino alla fine si aggiudica il titolo di influencer massimo.

L’amore è cieco: Regno Unito – 7 agosto 2024

Alcuni single del Regno Unito, che aspirano a essere amati per ciò che sono veramente, adottano un approccio meno tradizionale agli appuntamenti per scegliere una persona da sposare senza averla mai incontrata prima. Nel corso di varie settimane, le coppie neofidanzate andranno a vivere insieme, organizzeranno il proprio matrimonio e scopriranno se la connessione fisica corrisponde al forte legame emotivo che hanno sviluppato nelle capsule.

The Umbrella Academy -Quarta Stagione – 8 agosto 2024

I fratelli Hargreeves si sono separati dopo che l’epico scontro all’Hotel Oblivion ha provocato il resettaggio della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, adesso devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo.

Shahmaran – Seconda Stagione – 8 agosto 2024

La tanto attesa profezia si è avverata. Shahmaran inizia a risvegliarsi nel corpo di Şahsu, ma non sarà semplice completare la trasformazione. Nel frattempo, Lilith si riprende bene dalla maledizione, pronta a vendicarsi del tradimento subito per amore. Cihan la accompagnerà nell’esplorazione del nuovo mondo che lei ritrova dopo vari secoli. La rabbia di Lilith ha lasciato Maran senza nessuno al mondo tranne Şahsu.

Blue Ribbon: il campionato di cucina – 9 agosto 2024

Per oltre 100 anni la fiera di stato americana ha rappresentato il terreno di prova per i più talentuosi pasticcieri degli Stati Uniti. Ora per la prima volta in assoluto, i vincitori di coccarda blu provenienti dalle fiere di tutta la nazione hanno la chance di affrontarsi nella più grande competizione di pasticceria statunitense.

Worst Ex Ever – Relazioni fatali – 14 agosto 2024

Il nuovo format ruota intorno alla sensazione universalmente diffusa di chiedersi quanto si sappia davvero del proprio partner e porta in scena altri scioccanti racconti di tradimenti, violenze e inganni. Attraverso testimonianze avvincenti, video registrati con bodycam e ricostruzioni animate.

Emily in Paris – Quarta Stagione – 15 agosto 2024

Emily è scossa dopo gli eventi scioccanti del disastroso matrimonio di Camille e Gabriel: la giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma.

CoComelon: Nuove avventure – Terza Stagione – 19 agosto 2024

Nell’episodio speciale di trenta minuti Cece e i suoi amici vogliono organizzare qualcosa di speciale per rendere omaggio alla loro maestra e decidono di inscenare un musical basato su tutte le loro filastrocche preferite

KAOS – 29 agosto 2024

Zeus è da tempo considerato il re degli dei. Finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l’inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque. Ade, re degli inferi, che era un tempo il fratello affidabile di Zeus, comincia a perdere il controllo del suo regno di tenebra. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento.

Candidato unico – Seconda Stagione – 29 agosto 2024

La presidenza di Stéphane Blé parte in salita tra minacce di morte, proteste, gaffe internazionali e alcuni problemi molto più vicini.

Terminator Zero – 29 agosto 2024

2022: Nel futuro, i pochi esseri umani sopravvissuti combattono da decenni contro un esercito inestinguibile di macchine. 1997: Dopo aver acquisito coscienza di sé, l’intelligenza artificiale Skynet dichiara guerra all’umanità. Intrappolata tra passato e futuro, una soldata è mandata indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità.

Breathless – 30 agosto 2024

Il Joaquín Sorolla di Valencia è molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane. Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L’arrivo di un’illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.

A-List to Playlist – 30 agosto 2024

Cho Jung-seok, un attore di primo piano che da due decenni seduce il pubblico recitando in film, serie e musical teatrali, intraprende un’avventura senza precedenti per diventare un cantautore.