Nuovi Wildtrak X e Tremor per Ford Ranger

Maggiore agilità per affrontare le condizioni più impegnative in off-road

DUNTON – Ford Pro ha presentato i nuovi Ranger Wildtrak X e Ranger Tremor, due versioni pensate per la guida off-road, che vanno ad aggiungersi alla gamma del pickup best-seller in Europa e in Italia più completa di sempre. Entrambi i modelli, destinati ai clienti che desiderano una maggiore agilità per affrontare le condizioni più impegnative in off-road, presentano un telaio notevolmente rivisitato con aggiornamenti esclusivi delle sospensioni, tra cui gli avanzati ammortizzatori Bilstein di serie.

Le due nuove versioni presentano uno stile robusto che riflette tutta la loro abilità nel gestire le condizioni più difficili e che si abbina a sofisticati sistemi di assistenza alla guida1, pensati per l’off-road e per aumentare la sicurezza a bordo.

Ranger Wildtrak X e Tremor offrono come optional il Flexible Rack System, unico nel segmento, per massimizzare la capacità di carico degli oggetti più lunghi. Il sistema, facile da usare, sarà disponibile anche come optional per i Ranger Limited e Wildtrak. Gli ordini, per entrambe le nuove versioni, saranno aperti a partire da marzo, con consegne previste dal prossimo agosto.

“Le nuove serie Ranger Wildtrak X e Tremor seguono la stessa ‘formula’ del nostro iconico Ranger Raptor; ognuna di esse aggiunge ancora più doti off-road e dona un look straordinario al pickup più popolare d’Europa. Insieme, portano la famiglia Ranger a un livello superiore, rafforzando il suo appeal con un numero sempre maggiore di clienti”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager di Ford Pro, Europe.