Nuovo allestimento per Renault Arkana

Gamma semplificata che unisce fluidità e robustezza a un design originale e tecnologie di ultima generazione

Renault svela il nuovo Arkana che, oltre al design originale che unisce fluidità e robustezza, comprende la nuova identità. Presenta il logo Renault “Nouvel’R” integrato nella calandra, al centro della fascia nero lucido che collega i fari. Il design del logo funge da base per il nuovo tema della griglia della calandra, basato sulla ripetizione delle losanghe in modo destrutturato, riprendendo la losanga centrale.

Proprio come i modelli più recenti della gamma Renault, Nuovo Arkana è ora disponibile nell’allestimento alto di gamma Esprit Alpine, con uno spirito “sporty-chic” che si adatta perfettamente alla personalità del veicolo. Oltre alla lama del paraurti anteriore Grigio Satinato, questo allestimento si distingue all’esterno per il badge specifico Grigio Scisto con bordo Nero Lucido posizionato sui coprimozzo dei parafanghi. Sono disponibili i nuovi cerchi da 19” con motivo traforato che danno a Nuovo Arkana un look, al tempo stesso, più distintivo e più sportivo. L’aerodinamica del portellone è accentuata dal nuovo spoiler posteriore che, con il doppio taglio, rimanda alla forma del tetto.

All’interno, i sedili sono un mix di Eco Tep (10% dei materiali provengono da fonti biologiche) e similpelle, con una percentuale maggiore di similpelle rispetto alle precedenti versioni alto di gamma R.S. Line ed E-Tech Engineered. I sedili sono impreziositi da cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le cinture di sicurezza si distinguono anche per la presenza di due strisce blu. I pannelli delle porte e il volante, invece, sono caratterizzati da cuciture blu-bianco-rosse, mentre la parte della plancia di fronte al passeggero del sedile anteriore è rifinita con un sobrio ma elegante motivo effetto ardesia. Infine, indipendentemente dalla motorizzazione scelta, l’abitacolo dell’allestimento Esprit Alpine di Nuovo Arkana è dotato di cambio e-shifter senza cavo meccanico.

La gamma di Nuovo Arkana è composta da tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Dalla versione Evolution, l’offerta si arricchisce con navigatore incluso di serie nel sistema multimediale Renault Easy Link.

Quest’ultimo diventa, peraltro, compatibile in modalità wireless con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay. Il driver display digitale del cruscotto ha sempre una diagonale di 7”, ma ora visualizza le informazioni su una superficie più ampia.

Oltre alla lama aerodinamica del paraurti in tinta carrozzeria, la versione Techno si differenzia per i cerchi ripresi dai precedenti allestimenti R.S. Line ed E-Tech Engineered. Il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato. Nella gamma compare per la prima volta una nuova tinta di carrozzeria, Blu Notturno. Le motorizzazioni disponibili sono sempre le stesse: E-Tech Full Hybrid 145 cv e benzina mild hybrid 140 e 160 cv. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 cv conferisce a Nuovo Renault Arkana un piacere di guida incomparabile: fluidità della guida elettrica, dinamicità ed efficienza. Unisce due motori elettrici (un e-motor da 36 kW ed uno starter ad alta tensione di tipo HSG – High-Voltage Starter Generator- da 18 kW) ed un motore termico a benzina da 4 cilindri e 1.6 litri da 69 kW (94 cv), abbinati ad una trasmissione smart multimode con innesto a denti senza frizione e a una batteria da 1,2 kWh. La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid offre, pertanto, fino a 15 possibilità di funzionamento tra il motore termico e il motore elettrico per un rendimento energetico ottimizzato.

La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 cv di Nuovo Arkana può contare sulla funzione “e-save”. Regolabile dal display centrale con i settaggi del veicolo o dalla modalità di guida per le versioni dotate di Multi-sense, consente di mantenere un minimo livello di ricarica della batteria al 40%. In caso di necessità, questo consente di contare su una riserva per circolare in modalità elettrica o fornire assistenza continua al motore termico su salite impegnative, come in montagna. Gli ordini saranno aperti nel corso dell’estate 2023, in funzione dei Paesi.