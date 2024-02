VIDEO | Catania, il nuovo ambulatorio dell’Help Center: l’intervista al dottor Salvo Guarnera

L'inaugurazione questa mattina, alla presenza dell'arcivescovo, Monsignor Renna, del direttore della Caritas, Don Nuccio Puglisi, e dell'assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri.

Un nuovo ambulatorio più ampio con più personale sanitario a disposizione degli utenti. Stamani, all’interno dei locali dell’Help center della Stazione centrale della città etnea, alla presenza tra gli altri dell’arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna, dal direttore della Caritas diocesana di Catania, Don Nuccio Puglisi e dell’assessore servizi sociali del comune Bruno Brucchieri, sono stati presentati i servizi ampliati della struttura attiva dal 2016 e che, negli ultimi anni, ha registrato numeri di rilievo: circa 600 interventi, tra visite e somministrazione di farmaci solo nel triennio 2021 2023. Da qui, la necessità di ampliare i luoghi per accogliere più persone nei locali più ampi messi a disposizione gratuitamente da Rete ferroviaria italiana e ristrutturati recentemente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il nuovo ambulatorio dell’Help center

“Penso ai fratelli senza dimora, ai migranti che non godono spesso dei nostri stessi diritti, ma il diritto alla salute è l’equivalente del diritto alla vita – ha affermato Mons. Renna. D’altronde – ha aggiunto – nella parabola, il buon samaritano non offre solo ascolto o cibo. Ma un’azione di cura. Il traguardo che taglia oggi l’Help center è quello di mettere in atto la parabola sempre attuale del buon samaritano. E questo potrà agevolare altri passi avanti e chissà se non si aprano nuove prospettive”.

Una bella pagina di solidarietà, come ha sottolineato il direttore Puglisi. “L’Help Center si allarga, si apre ad un nuovo capitolo della grande storia Caritas che, da cinquant’anni, anima la vita pastorale della nostra Arcidiocesi” – ha detto.

L’intervista al responsabile del nuovo ambulatorio dell’Help Center, Salvo Guarnera

Del servizio nello specifico ha parlato il responsabile Salvo Guarnera, che ha evidenziato la necessità di rispondere alle esigenze dei soggetti fragili che spesso hanno difficoltà a orientarsi perché stranieri comunque nullatenenti.

“Il locale è stato adeguato alle esigenze: è molto più spazioso e attrezzato per un’attività che prova a rispondere a un bisogno di salute essenziale di cui molti indigenti soffrono per le patologie anche più semplici ma comuni – ha spiegato –. Abbiamo visto crescere negli anni questi bisogni parallelamente alla povertà e quindi la difficoltà di accesso ai servizi sanitari”.

Nel corso di questi anni, la Rete, che opera anche come supporto serale all’Unità di strada della Caritas, visitando le persone senza dimora nei luoghi dove vivono, ha svolto un’importante azione destinata a curare le patologie di base di cui soffrono molti assistiti dell’Help Center – raffreddore, orticaria, febbre, cefalea, bronchite, dolori osto-articolari -, riducendo le complicazioni derivanti da una gestione non tempestiva, grazie anche alla somministrazione di farmaci di larga diffusione che provengono da donazioni di privati e associazioni del terzo settore, dalla convenzione istituita nel 2017 con il Banco Farmaceutico, nonché dai fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.