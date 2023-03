Obeso 1 italiano su 2: oltre due milioni di bambini presentano problemi di peso

A incidere è stata anche la pandemia di Covid che ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo

Quasi un italiano maggiorenne su due (46%) è in sovrappeso o obeso, per un totale di circa 25 milioni di connazionali. Il problema riguarda anche il 26% dei minori tra i 3 e i 17 anni, ovvero 2,2 milioni di bambini che presentano problemi di peso. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione della Giornata mondiale dell’obesità che si celebra oggi per promuovere soluzioni pratiche in una situazione preoccupante in cui più di un italiano su dieci (12%) è addirittura obeso con rischi gravi per la salute.

Effetti sulla bilancia dalla pandemia di Covid

A incidere è stata anche la pandemia di Covid-19 – sottolinea Coldiretti – che ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo, con effetti anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica. Seguire un’alimentazione equilibrata e fare attività fisica in modo costante sono infatti le semplici regole per mantenere uno stile di vita sano e non aumentare di peso che rappresenta un importante fattore di rischio per molte malattie come i problemi cardiocircolatori, il diabete, l’ipertensione, l’infarto e certi tipi di cancro.

In Italia consuma verdura tutti i giorni solo un bambino su tre

Eppure, in Italia consuma verdura tutti i giorni solo un bambino su tre (31,3%) mentre ben il 7,8% dichiara di portarla a tavola meno di una volta alla settimana e il 6% di non mangiarla mai, secondo l’analisi della Coldiretti sull’ultimo rapporto dedicato all’obesità infantile dell’Organizzazione mondiale della sanità. A preoccupare – prosegue la Coldiretti – è anche il fatto che meno della metà dei bambini italiani (45,2%) consuma frutta tutti i giorni mentre ben il 4,6% dichiara di portarla a tavola meno di una volta alla settimana e il 3,6% di non mangiarla mai.