Oggi è la “Giornata mondiale degli uomini”: l’almanacco del 2 agosto

Il 2 agosto è il 214º giorno del calendario gregoriano e mancano 151 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 2 agosto

Il 2 agosto è la Giornata Mondiale degli Uomini. Questa giornata mondiale degli uomini nasce da uno scherzo, organizzato per goliardia, all’inizio degli anni Settanta. Il santo del giorno del 2 agosto è Sant’Eusebio, vescovo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati dell’1 agosto, tra loro 2 agosto. Isabel Allende, scrittrice cilena, l’attore Fabio Testi. Sono nati oggi anche Sam Worthington, Kevin Smith, e i compianti Peter O’Toole e Wes Craven

Accadde oggi, 2 agosto: gli anniversari

338 a.C. – Filippo il Macedone sconfigge Atene e Tebe nella battaglia di Cheronea

216 a.C. – Battaglia di Canne: Annibale distrugge l’esercito romano di Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone in quello che viene considerato uno dei capolavori nella storia della tattica militare

461 – L’imperatore romano d’Occidente Maggioriano è arrestato e deposto a Tortona dagli uomini del suo generale Ricimero; sarà ucciso cinque giorni più tardi

1057 – Elezione di Papa Stefano IX

1100 – Re Guglielmo II d’Inghilterra perde la vita in un incidente di caccia trafitto da una freccia in circostanze poco chiare; il corpo verrà ritrovato due giorni dopo

1216 – Francesco d’Assisi riceve dal Papa Onorio III l’indulgenza del Perdono d’Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola: da allora, ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto, può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza (indulgenza plenaria) che cancella le pene dei peccati

1377 – Le truppe dell’esercito russo sono sconfitte nella battaglia del fiume Pyana anche a causa della loro ubriachezza

1554 – Nella battaglia di Scannagallo l’esercito franco-senese, comandato da Piero Strozzi, soccombe a quello ispano-mediceo assoldato dall’imperatore Carlo V; l’esito sfavorevole ai senesi segnò il punto di svolta nella guerra di Siena e un colpo fatale per la Repubblica di Siena, costretta ad arrendersi definitivamente al nemico cinque anni dopo

1757 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Quam Grave sulla celebrazione delle messe e le sanzioni canoniche contro i falsi sacerdoti

1776 – Firma formale della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America

1790 – Primo censimento statunitense

1798 – Fine della battaglia del Nilo tra la flotta francese e quella britannica

1870 – Apre al pubblico a Londra il Tower Subway, il primo tunnel al mondo sotto un fiume, facente parte della rete metropolitana

1902 – In Italia entra in vigore il regio decreto legge che elimina l’obbligo delle catene per i detenuti

1903 – Fallita sollevazione delle popolazioni dei Balcani contro l’Impero ottomano

1916 – Alle ore 23:00 circa esplode la nave da battaglia Leonardo da Vinci ancorata nel Mar Piccolo di Taranto

1934 – Adolf Hitler diventa führer della Germania

1945 – Si chiude la Conferenza di Potsdam

1955 – Viene brevettato il velcro

1980 – Alle ore 10:25 una bomba esplode alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti

1981 – Mohammad Ali Rajai è eletto presidente dell’Iran

1985 – Il volo Delta Air Lines 191 si schianta in atterraggio all’aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth: muoiono 126 passeggeri e otto membri dell’equipaggio

1986 – Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Laputa – Castello nel cielo, terzo lungometraggio di Hayao Miyazaki e primo film ufficiale dello Studio Ghibli

1990 – L’Iraq invade il Kuwait, azione bellica che condurrà alla guerra del Golfo

1998 – Marco Pantani vince il Tour de France

2005 – Il volo Air France 358 prende fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson: sopravvivranno tutti i 297 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio