Oggi è un altro giorno non va in onda: polemica su Remigi e caos Rai

Per il secondo giorno consecutivo cancellata dal palinsesto la trasmissione di Rai 1. Ecco le ragioni. Ieri mandate in onda vecchie puntate senza il cantante da poco estromesso

Come I fatti vostri, anche la trasmissione Oggi è un altro giorno non va in onda nella giornata di venerdì 18 novembre. Il programma che da palinsesto è previsto per le 14 su Rai 1, già ieri era stato cancellato e la stessa cosa accade oggi.

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda

Il motivo dello stop, come nel caso della trasmissione di Rai 2 I fatti vostri, è legato allo sciopero Rai che sta turbando in queste ore sta sconvolgendo il palinsesto della tv pubblica. Ieri, la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone e gli autori del programma, avevano scelto di trasmettere una sorta di best of del programma con i momenti migliori del periodo del Festival di Sanremo 2022.

A proclamare la protesta per 48 ore è stato lo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv. L’organizzazione ha annunciato il sollevamento per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News. Lo sciopero è valido sia per i dipendenti in sede sia per quelli in regime di trasferta in tutto il territorio nazionale.

La polemica

Lo stop ieri ha provocato anche una polemica. E riguarda la scelta di aver mandato in onda le immagini risalenti al periodo di Sanremo quando Memo Remigi era a casa con il Covid. Il pubblico si è dunque chiesto se la scelta fosse stata ben ponderata per evitare di rimandare in onda il cantante estromesso dalla trasmissione per aver palpeggiato Jessica Morlacchi. E suTwitter non sono mancate le critiche contro la Bortone, gli autori del programma e la Rai.