Olio extravergine d’oliva, lo studio dell’Università di Palermo: “Fa bene alla salute”

L'olio extravergine d'oliva, secondo la ricerca dell'ateneo palermitano, avrebbe effetti terapeutici nei soggetti affetti da varie malattie

L’olio extravergine di oliva, secondo uno studio effettuato dall’Università degli studi di Palermo, avrebbe effetti terapeutici nei soggetti affetti da sindrome metabolica da sovrappeso, prediabete, diabete e ipertensione.

La ricerca è stata presentata questa mattina alla quindicesima edizione de “L’Isola del Tesolio“.

Sicilia terza per quantità di olio prodotto

La Sicilia occupa attualmente il terzo posto in Italia per quantità di olio prodotto dopo Puglia e Calabria, vanta il primato per la più grande superficie biologica coltivata e per i giovani under 35 titolari di aziende agricole.

Tra i vari progetti discussi nel corso dell’incontro, quello supportato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con i fondi del PNRR, che coinvolge le filiere siciliane, pugliesi e calabresi puntando al riammodernamento di uliveti e frantoi, ma anche al miglioramento dei parametri di promozione e commercializzazione.